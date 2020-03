Berlinale 2020: La película iraní “There Is No Evil” fue la gran ganadora del festival

El Festival Internacional de Cine de Berlín de este año estuvo repleto de propuestas fascinantes e interesantes como Siberia o The Roads Not Taken, cintas que compitieron desde el 20 de febrero en medio de un festival repleto de polémicas, desde el resurgimiento de comentarios hechos por Jeremy Irons (presidente del jurado) hasta los vínculos de Alfred Bauer con el partido nazi.

Esta edición fue la primera a cargo del director artístico Carlo Chatrian y la directora ejecutiva Mariette Rissenbeek exigió resistencia a los años de retroceso de la programación deslucida. Aún así, los 10 días de evento proporcionaron una robusta pizarra de programación que situó al festival fuera de los reinos de los festivales como Cannes y Sundance.

El jurado de este festival estuvo conformado por figuras como la actriz Berenice Bejo, el director Kenneth Lonergan, el actor Luca Marinelli, el director Kleber Mendonça Filho, la directora Annemarie Jacir, la productora Bettina Brokemper y por supuesto, el presidente del jurado Jeremy Irons.

Luego de las proyecciones y las deliberaciones, finalmente se dieron los resultados con los vencedores de esta celebración. El Oso de Oro se lo llevó la película iraní There Is No Evil del director Mohammad Rasoulof, mientras que el Oso de Plata y premio del jurado fue para la cinta Never Rarely Sometimes Always dirigida por Eliza Hittman.

Los ganadores de los Osos de Plata en las categorías actorales fueron Paula Beer como Mejor Actriz por Undine, mientras que el Mejor Actor resultó ser Elio Germano por su papel en Hidden Away. Hong Sang-soo fue premiado como Mejor Director por su trabajo en The Woman Who Ran y los hermanos Fabio y Damiano D’Innocenzo resultaron premiados en la categoría de Mejor Guión por Favolacce.

Otros ganadores destacados fueron los de los Premios Teddy, el galardón para las películas y audiovisuales LGBTQI+ que forma parte de la programación de la Berlinale. Entre los ganadores de este año destacan Futur Drei de Alemania como Mejor Película, Si c’était de l’amour de Francia como Mejor Documental, y Playback: Ensayo de una Despedida de Argentina como Mejor Cortometraje.

