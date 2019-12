Beefs, Kanye, Rihanna, abucheos y más: 5 cosas que aprendimos con la nueva entrevista de Drake

Drake es uno de esos artistas que no hace muchas entrevistas, así que encontrarse una charla con él de dos horas de duración hecha en su propia casa es casi que un regalo de Navidad para algunos fans. El día de ayer, Drizzy compartió una extensa entrevista con con Elliott Wilson y Brian “B.Dot” Miller del podcast Rap Radar, en donde discutió casi todo lo que un fan quiere saber.

Habló sobre su evolución como artista, su relación con Lil Wayne y Rihanna, como está el beef con Pusha T, y mucho más, y desde ya podemos decirles que es una entrevista obligatoria para aquellos que sienten que el rapero no se abre lo suficiente sobre su vida personal y su proceso. Así que a continuación, les ofrecemos algunas citas importantes extraídas de esta conversación.

Admitió que Pusha T lo “derrotó” con su diss track The Story of Addidon

Por primera vez desde que su problema con Pusha T se calmó, habló sobre los problemas entre ambos, e incluso admitió que, en el sentido del rap, tuvo su “primera derrota”.

“Me retiré después de darme cuenta de que la brecha entre nosotros le permitió lanzar una bomba sobre el mundo”, dijo. “Duermo bien por la noche sabiendo que no me he salido de la norma. No me dejé llevar por una canción loca. Es que le dijo al mundo que el artista más grande del momento tiene un hijo del que no había hablado. Sabía que, para mí, se había acabado en ese momento”.

No ve posible una reconciliación con Kanye West… por ahora

Drizzy también habló sobre si alguna vez se reconciliaría con Kanye West, pero dice que no lo ve posible por los momentos, justo por su asociación con Pusha. “Creo que reclutó a un tipo con una aversión similar hacia mí, sin importar lo que diga en las entrevistas”, dijo. “Él puede decirle a quien sea, ‘Tengo amor por él’ o lo que sea, pero no es amor. Es… hay algo allí que le molesta profundamente. Así que no puedo arreglar las cosas por él, así que, es lo que es”.

Se refirió al tema del ghost writing en sus canciones

Durante la conversación, Drake también habló sobre la polémica de que había usado en varias oportunidades un escritor fantasma en sus tracks, especialmente en el LP DAYTONA, y que no había sido él el autor de todas sus canciones. “He hecho las paces al respecto”, dijo “No me avergüenzo de mi trabajo en esas canciones. Trabajé con alguien en cuatro, cinco canciones de ese disco. No era como si necesitara a alguien que facilitara ideas enteras. Trabajamos juntos. Tengo que ser el chico del póster que se llevó todos estos éxitos en nombre todos mis compañeros que se esconden detrás de mí haciendo lo mismo en cada jodido álbum. Hay un montón de gente que se conecta con otras personas y hacen discos que les encantan. La música es una cosa de colaboración. En nuestra comunidad, nos comportamos según unas cuantas reglas diferentes… Cualquiera que me conozca sabe que mi mayor talento es escribir, por eso la gente me pide que escriba canciones para ellos”.

Quiere mucho a Rihanna aunque “ya no forma parte de su vida”

Drake y Chris Brown tuvieron un altercado hace años, aparentemente por una persona en común: Rihanna. “Esa persona que estaba en medio de nosotros ya no forma parte de ninguna de nuestras vidas actualmente y le tengo el mayor amor y respeto”, dijo. “Pienso en ella como familia más que nada. Sentí, de hecho tuve una especie de momento de vacilación porque no quería que ella se sintiera irrespetada por mi vinculación con él”.

Habló sobre cuando fue abucheado en el festival Camp Flog Gnaw

Durante la conversación, Drake también habló sobre cuando fue abucheado durante su sorpresivo set en el festival Camp Flog Gnaw de Tyler, The Creator. Algunos fans pensaron que Frank Ocean sería el invitado sorpresa y no se alegraron cuando Drake salió. “Me metí en una situación extraña… también la sentí entre bastidores”, dijo. “Estaba un poco confundido. Estaba como sentado ahí, diciendo: ‘Ustedes saben que Frank no está aquí, ¿verdad? Mejor que lo superen… vamos a rockear, yo soy el tipo, soy el reemplazo. Tengo un par de temazos, si quieren escucharlos”. También bromeó con que debería haber cantado Thinkin Bout You de Frank al salir.

Dale un vistazo a la conversación completa a continuación, donde confirma que ya no forma parte de Young Money, qupé busca en su próxima relación romántica, y por qué sus temas So Far Gone y Take Care son sus dos clásicos. Dale un vistazo al resto de la entrevista acá:

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?