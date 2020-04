Bangers, navajas y R&B: Las 12 mejores colaboraciones musicales de Kali Uchis

En Twitter se llama a sí misma “La Única”. En Instagram, “La que manda soy yo.” En una de las imágenes de su website vemos su mano con uñas de garra decoradas con motivos color rosa mientras sostiene una afilada navaja: la colombiana Kali Uchis tiene tiempo haciendo ruido en los géneros de R&B, indie pop, electronica soul y hip hop, poniéndole voz, actitud y un baño hot pink a todo lo que toca.

Radicada en Estados Unidos y con tan solo 25 años, ya lleva a cuestas colaboraciones con Snoop Dogg, un EP debut producido por Diplo, Tyler The Creator, Kaytranada y BADBADNOTGOOD con mucho ritmo old school pegajoso, ese que se te mete en el cerebro y no puedes dejar ir; y un álbum debut llamado Isolation, llamado en el 2018 en donde nos regaló desde neo-soul hasta perreo y bossanova.

Su mantra creativo es “libertad, muerte y amor”, lo que queda claramente demostrado en sus numerosas colaboraciones. Así que hoy vamos a darles un recorrido por las mejores que ha hecho hasta los momentos.

1. On Edge, con Snoop Dogg

Una de las primeras colaboraciones de Kali Uchis fue con la leyenda del hip hop Snoop Dogg, con quien grabó el track On Edge en el año 2014, que abre con un sampling de Dreaming About You de The Blackbyrds. Para Snoop, fue una necesidad trabajar con ella, pues Kalis “tiene ese look auténtico que me recordó a esa cultura de la vieja escuela low-rider. Luego dio un paso más allá, sampleando a gente como Brenton Wood y Mary Wells. Me encantó, me dejó queriendo más.”

2. Get You, con Daniel Caesar

En octubre del año pasado, el cantautor canadiense Daniel Caesar liberó un nuevo track llamado Get You que formará parte de su nueva producción discográfica aún sin título, y la mejor manera de complementar esta canción de amor con beats de R&B fue con la voz de Kali Uchis, con quien tuvo una química instantánea. “Fue algo que salió casi sin esfuerzo, es muy divertido trabajar con ella y espero que podamos hacerlo de nuevo.”

3. Fucking Young/Perfect, con Tyler The Crator y Toro Y Moi

El track que forma parte del exitoso álbum Cherry Bomb de Tyler, The Creator (que ya hasta cuenta con su propio documental), también contó con la participación de Charlie Wilson y Syd Bennett, y explora una relación imaginaria de Tyler con una chica seis años más joven que él (Fucking Young), mientras ella (representada por Kali Uchis) dice que es perfecto. Con una narrativa que nos recuerda al tema Cherry Bomb de The Runaways, es uno de los temas más suaves que ha producido el rapero.

4. 0.001%, con Kaytranada

En septiembre del año pasado, el productor Kaytranada lanzó una mixtape de puro fuego llamado 0.001% que servía como acompañante a su exitoso álbum 99.9%, y en el cual pudimos escuchar su trabajo con gente como Pusha T y Anderson .Paak, pero en la marca 1:08:30 podemos escuchar una colaboración inédita con Kali Uchis, que aunque no tiene título, es en definitiva una de las mejores de la mixtape, y esperamos que algún día Kaytranada se apiade de nosotros y lo lance como single.

5. Wave, con Major Lazer

Como parte de la versión extendida de su álbum Peace is the Mission del año pasado, Diplo, Jillionaire y Walshy Fire lanzaron su colaboración con la colombiana en Wave, un jam al ritmo del reggae, con paso lento y con mucho sex appeal, en donde la voz de Kali parece humear sobre los beats.

6. Only Girl, con Steve Lacy y Vince Staples

También producido por Kaytranada, este track de empoderamiento femenino incluye a Steve Lacy de The Internet así como al rapero de Los Ángeles Vince Staples, a quienes Kali invitó a participar en el tema después de escuchar los beats iniciales. Esperamos que sea uno de los tracks que incluya en su muy esperado primer álbum, que estamos seguros va a ser una bomba de glitter y R&B.

7. She’s My Collar y Ticker Tape con Gorillaz

Kali participó no en uno sino en dos de los tracks de Humanz, el álbum de Gorillaz lanzado en el 2017 y demuestra no sólo su talento, sino su poder para entrar en las grandes ligas del mundo de la música. Esta combinación entre Damon Albarn y la artista colombiana suenan increíble: mientras Ticker Tape es una canción mareada y psych pop con toques electrónicos y funk, la sensual She’s My Collar juega con una drum machine y letras que hablan de una amante interpretada por Uchis.

8. After the Storm, con Tyler, The Creator y Bootsy Collins

Uno de los mejores singles del álbum debut de Kalis, Isolation, es After the Storm, una suave y sensual canción de R&B que presenta al frecuente colaborador de Uchis, Tyler, The Creator y la leyenda del funk, Bootsy Collins. Fue producida por BADBADNOTGOOD y es una pista canción delicada, soñadora y sexy. Muestra la fuerza y la ambición de Kali Uchis y hace referencia varias veces a canciones de Tyler. Deliciosa.

9. Just a Stranger, con Steve Lacy

Just a Stranger es la segunda colaboración entre Kali Uchis y Steve Lacy de The Internet, producida por el mismo Lacy y Romil Hemnani de BROCKHAMPTON. En la pista, Kali Uchis asume el papel de una cazafortunas que intenta seducir a un hombre. Sin embargo, en lugar de buscar conquistar a Lacy, la cantante colombo-norteamericana pinta el retrato de una mujer fuerte y descuidada, rompiendo los estereotipos.

10. Tyrant, con Jorja Smith

El primer single de Isolation fue esta pista ardiente a fuego lento de R&B producida por Sounwave, llamada Tyrant, en donde estuvo acompañada de Jorja Smith. Según la misma Kali, es una canción de amor post apocalíptica en la que busca “permanecer en la neblina del amor” para siempre y nunca enfrentarse a las luchas de poder que se generan en una pareja, porque este romance es su único escape real de las frías realidades de la vida.

11. Time, con Free Nationals y Mac Miller

Lanzada a mediados del 2019, esta colaboración en donde Kali Uchis participa con la banda de apoyo de Anderson .Paak, Free Nationals, marcó el primer tema oficial y póstumo de Mac Miller después de su fallecimiento. A través de la suave y genial instrumentación con toques funk y R&B, los artistas expresan la necesidad de dejar que el tiempo siga su curso en una relación, incluso cuando ha hecho daño. Una de las mejores collabs de Kali en los últimos años.

12. 10%, con KAYTRANADA

Extraído del disco BUBBA de KAYTRANADA lanzado a finales del 2019, 10% marca otra de las numerosas colaboraciones de Kali con el canadiense: la canción presenta los sintetizadores y ritmos característicos del productor, con Kali Uchis cantándole a alguien para obtener su parte de las ganancias. Para ser más específicos, el 10% del título.

