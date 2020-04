Así es como Instagram Live está arruinando los livestreams de DJs con denuncias por derechos de autor

A todos nos ha pasado ese momento en el que contemplamos si de verdad vale la pena o no ir al club. La música es genial, pero que la gente se tropiece contigo y derrame sus tragos sobre tus zapatos nuevos no es lo ideal. Pero, ahora con la pandemia del coronavirus no hay muchas opciones: los clubes y bares están cerrados y los eventos públicos ueron cancelados, ¿así que ahora qué? Instagram Live, entre otros, parece ser la respuesta.

Después de que el set de DJ D-Nice en Club Quarantine de Instagram Live tuviera más de 100.000 asistentes virtuales, incluyendo a Michelle Obama, Drake, Oprah Winfrey y más, la gente está pidiendo más de este tipo de encuentros en Internet, que dan la sensación de estar en una gran fiesta en la comodidad de sus propios hogares. En las últimas semanas, el mundo ha visto un aumento masivo en la cantidad de sets de DJ transmitidos por Internet. Con los clubes de todo el mundo cerrando sus puertas y los artistas quedándose en casa, muchos han tomado la iniciativa compartir sus propias expresiones creativas a través del livestream.

Sin embargo, muchos DJs han encontrado un gran problema: los reclamos de derechos de autor. En estos días, si sintonizas el streaming en directo de un DJ, es probable que veas avisos previos de copyright de los pinchadiscos que intentan evitar la eliminación de los derechos de autor, y que detienen sus sesiones de streaming de repente, expulsando tanto al streamer como a la audiencia a la página de inicio, enviando al streamer un aviso sobre la infracción de los derechos de autor, y obligándolo a iniciar su streaming de nuevo y, en general, acabando con la vibra del stream. Es el equivalente a que el club tenga cortes de energía durante el set de alguien.

“[El reclamo de los derechos de autor] afecta el flujo de tu set, y la eficiencia de tu entrega cuando tienes que detener y reiniciar la transmisión en vivo y esperar a que la gente se vuelva a unir. Definitivamente le quita impulso y hace que la gente se aleje de tu página”, dice Reginald Sinkler, un veterano DJ neoyorquino que opera bajo los apodos de P.U.D.G.E. y Pudgemental. Jordan Page, que pincha en Nueva York bajo el nombre de VeryAdvanced, dice que ha intentado hacer sets en Instagram Live una vez a la semana desde que comenzó la pandemia, pero se ha visto frustrado por las constantes reducciones de derechos de autor.

Otros han tenido mejor suerte. “Solo me pasó una vez”, dice Adam Alexander, un DJ de Miami que se hace llamar Silent Addy. “En realidad sólo ocurre cuando tocas una canción durante demasiado tiempo, pero suelo mezclar rápido de todos modos, así que [el algoritmo] no la detecta”.

Entonces, ¿cómo hizo DJ D-Nice para que funcionara su set sin problemas y para que llegara a más de 100.000 personas? Según PAPER, un portavoz confirma que Instagram trabajó estrechamente con DJ D-Nice para asegurarse de que el streaming fuera fluido. Pero cuando se les pidió que aclararan las reglas normales para la transmisión de los sets de DJ en vivo, dicen que hay algunos límites más a lo que está permitido: “Mientras que nuestras asociaciones con los titulares de los derechos de música permiten a la gente añadir música a los momentos que comparten en Facebook e Instagram, los derechos de música son complejos, y hay capas en las limitaciones de cómo podemos permitir que la gente incluya música en sus videos en vivo”.



Ian Corzine, un abogado de Los Ángeles especializado en derechos de autor dice que cuando eres DJ en un bar, generalmente el intérprete asume que el lugar tiene la licencia apropiada para tocar su música. Pero “la mayoría de las veces, no lo hacen, y es ilegal. La mayoría de las veces, nadie se va a quejar realmente, es una conducta aceptada en la sociedad. Pero en Instagram, hay una computadora que lee cada una de las notas que se tocan.”

Corzine dice que no hay base legal para que los DJs puedan transmitir música con derechos de autor en Instagram Live, a menos que Instagram asegure licencias de emisión para las obras que se utilizan. “Así que en el caso de D-Nice consiguieron licencias de emisión, y odio decirlo, pero muchas veces en las redes sociales, los ricos se hacen más ricos. Como D-Nice tenía una relación con IG, y probablemente con otras personas, pudo conseguir ese trabajo, y la mayoría de los DJs no tienen esa misma relación”.

Es decir: si eres lo suficientemente conocido, Instagram quizás deje pasar tus violaciones de derechos de autor en vivo. Si solo te conocen en el club de tu barrio, no vas a poder hacer un livestream como DJ en Instagram sin que la plataforma te interrumpa la transmisión.

¿La alternativa? Usar otros servicios como Twitch, Reddit o Zoom. Corzine reconoce que Twitch es conocido por ser más indulgente en la aplicación de su política de derechos de autor, pero señala que no hay una diferencia real en la legalidad entre un set de DJ en una de estas plataformas o Instagram live. Aún así, los DJs dicen que eso no reduce el resentimiento de que las celebridades que reciben un trato especial. Además, es una lata dejar de lado a Instagram si es ahí donde construyes tu audiencia.

Para terminar, Corzine dice que el sistema de reclamos de derechos de autor es “un sistema loco”, pues “muchas de las plataformas ganan buen dinero con gente que roba otros contenidos, para ser realmente honesto. Así que las reglas para el futuro son ‘no violamos la ley de derechos de autor, no sancionamos esto’, pero en realidad, hacen su dinero con eso”.

Al final, la falta de transparencia de las empresas de redes sociales son las culpables pues no todos los creadores son vistos de igual forma, y muchos terminan heridos y confundidos, perdiendo dinero y audiencia por las órdenes de un algoritmo. ¿Llegará la hora de revivir las radios piratas? Mientras tanto, toss a coin to your DJ.

