Asesor de Boris Johnson considera a los afrodescendientes “inferiores”; el Premier se niega a despedirlo

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se encuentra bajo presión tras negarse a hacerle frente a los comentarios de uno de sus más cercanos asesores, Andrew Sabisky, un auto denominado superforecaster (o maestro para predecir) de 27 años de edad, quien, en una columna publicada en un blog de Internet, en el 2014, asegura que los afrodescendientes y las personas de color en general son mentalmente inferiores.

¿Cual fue la respuesta de Johnson? El premier dejó que los voceros de la Number 10 Downing Street — la residencia oficial del Primer Ministro — hablaran por él y declararan que “las opiniones del primer ministro están bien publicitadas y bien documentadas”.

So when Dominic Cummings put out an advert for ‘weirdos’ to work in Number 10, it turns out he meant supporters of Eugenics. Deeply sinister. Andrew Sabisky should be nowhere near government. https://t.co/whzaPXsV5D — David Lammy (@DavidLammy) February 16, 2020

Chief Special Advisor to the Prime Minister Dominic Cummings has a new advisor Andrew Sabisky



Here is Sabisky:

1 Openly advocating eugenics https://t.co/EnyOvNcVj9

2 Speaking at a white nationalist eugenics conference, later shut down by UCL https://t.co/qURKA63bYM



H/t @dmk1793 — Miqdaad Versi (@miqdaad) February 15, 2020

La severidad de las declaraciones de Sabisky, quien fue contratado por Dominic Cummings — un estratega político y asesor de Johnson — le han dado la vuelta a la Internet, ya que contienen observaciones no solamente erróneas, sino altamente racistas. Un extracto del articulo revela lo siguiente:

“Si el coeficiente intelectual estadounidense negro medio es (la mejor estimación basada en el valor de un siglo de datos) alrededor de 85, en comparación con un coeficiente intelectual estadounidense blanco medio de 100, entonces si el coeficiente intelectual se distribuye normalmente, verá un porcentaje mucho mayor de negros que de blancos en el rango de IQ 75 o inferior, momento en el cual estamos cerca del límite típico para el retraso mental leve. Eso explica parsimoniosamente las mayores tasas de diagnóstico para los negros cuando se trata de discapacidad intelectual”.

Como si no fuese suficiente, el documento también revela que “es simplemente una consecuencia de la distribución normal de la capacidad cognitiva, porque hay diferencias significativas en las medias grupales”.

Entre los comentarios de Sabisky también se encuentra la errónea noción de que las performances deportivas de las mujeres no son dignas de estar en las olimpiadas, sino más bien en las olimpiadas especiales; y que las personas de bajos recursos con bajos coeficientes intelectuales deberían ser castrados para que no se reproduzcan.

Por supuesto que estas declaraciones no son ajenas al Primer Ministro, quien, en años anteriores, también expresó opiniones grotescas y racistas en cuanto a la comunidad negra, definiéndolos como “picaninnies” con “sonrisas de sandía”, haciendo referencia a una palabra racista que se usaba para referirse a los hijos de los esclavos en las West Indies en los 1700s, que se popularizó por caricaturas ofensivas hacia los negros en los Estados Unidos en la década de los 1920s.

Mientras era editor de The Spectator, Johnson publicó un artículo en el que el columnista Taki (un seudónimo para ocultar su verdadero nombre) escribió lo siguiente:

“En promedio, los orientales son más lentos para madurar, menos picantes, menos fértiles, y tienen cerebros más grandes y puntajes de CI más altos. Los negros están en el otro polo, y los blancos caen en algún lugar en el medio, aunque más cerca de los orientales que los negros”.

Cuando se le preguntó posteriormente sobre las observaciones de su colaborador, Johnson describió a Taki como un “columnista muy distinguido”.

More thoughts of Downing Street adviser Sabisky – black people are less intelligent, women’s sports more like the Paralympics, and vaccinate the ‘underclass’ against pregnancy https://t.co/aQ3xcEdSew I can barely make myself even report these things but he said them. — Paul Lewis (@paullewismoney) February 17, 2020

NEW: Have spoken to multiple special advisers who say they and their cabinet ministers will refuse to work with Andrew Sabisky



— they won’t attend meetings where he is present or respond to his emails

— they will tell Boris Johnson to overrule Dominic Cummings and sack Sabisky — Alex Wickham (@alexwickham) February 16, 2020

It’s straightforward. You can’t have people with these views operating at the heart of your government unless you agree with them. For Johnson to refuse to act & to condemn these views says as much about himself as it does about Sabisky. https://t.co/UkYLHaO0r6 — John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) February 17, 2020

La presión en contra de Johnson no solamente proviene del parlamento, sino también del público, en especial de figuras afrodescendientes importantes en el Reino Unido. De hecho, varios diputados del parlamento británico — incluso conservadores — se reusan a trabajar con Sabisky.

El presidente del partido laborista, Ian Lavery, dijo: “Es desagradable que el gabinete de Johnson haya fallado en condenar los comentarios atroces de Sabisky, sino que también haya respaldado la idea de que los blancos son más inteligentes que los negros”.

“Johnson debería tener la columna vertebral para hacer una declaración en sus propias palabras sobre por qué ha hecho este nombramiento, si lo respalda y sus propios puntos de vista sobre el tema de la eugenesia”.

Entre tanto, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, apuntó lo siguiente:

“Estos realmente no son titulares aceptables para que ningún gobierno genere, o permita que se generen. Deben controlarlo rápidamente y demostrar algunos valores básicos pero fundamentales en los términos de nuestro debate público”.

Más recientemente, uno de los principales portavoces del movimiento que quiere la renuncia de Sabisky es el MP John McDonnell (Labour), quien declaró que “no se puede tener gente como Sabisky operando desde el corazón de la política a menos de que estés de acuerdo con estos opiniones”.

