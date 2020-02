Argentina: Juez le permite a niña tener dos padres y una madre legales

Una juez en Argentina le dio el derecho a una niña de tener tres padres; dos papás y una mamá, en lo que se ha convertido el primer caso de la existencia de tres progenitores legales, sin tratarse de un caso de adopción o en el que se haya dado a luz a través de técnicas de fertilización asistida.

Juli, a quien se le ha dado un nombre falso para proteger su identidad, divide su tiempo entre dos casas en Amaicha del Valle, en la provincia norteña de Tucumán, en Argentina: de lunes a viernes vive con Jorge, el hombre que la reconoció como hija al nacer, mientras que los fines de semana los pasa con su padre biológico, Roberto. Mantiene una comunicación constante con su mamá, Lucía, y sus dos hermanos más pequeños, aunque no vive con ellos.

Hace varios meses, Roberto inició un proceso legal para impugnar la filiación de Jorge y Juli y para aclarar cual sería el responsable legal de la niña, quien se vio en la obligación de declarar ante la juez de familia, Mariana Josefina Rey Galindo.

La solicitud de la menor de edad fue, desde el principio, bastante clara: “No me hagas elegir, por favor”, declaró ante la magistrada mientras alegaba que, para ella, los dos son sus padres, y que compartía su vida con ambos. Como respuesta, Rey Galindo decidió respetar su voluntad, declarando lo siguiente:

La controversial decisión que hizo eco en la sociedad argentina se tornó aún más impactante, luego de que la juez enfatizara lo siguiente:

“Juli, tenés razón cuando decís que no querés elegir entre tus dos papás. Tenés derecho a conservar a los dos: al papá Roberto y al papito Jorge. También tenés razón al no permitir a los grandes que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir”.