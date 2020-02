Argentina insistirá una vez más por el aborto legal con resistencia de la iglesia católica

Nuevamente los argentinos se encuentran divididos, pero esta vez no se trata de peronistas o no peronistas, sino de los que apoyan y los que no apoyan al aborto legal. Además, el debate pareciera haber tomado un rumbo a favor de la legalización, después de que el presidente de esta nación, Alberto Fernández, se reuniera con el Papa Francisco y discutieran que, para el país, legalizar este procedimiento medico en la actualidad, es lo más viable.

El día en que se podrá “contabilizar” quienes apoyan y quienes no apoyan el aborto legal en Argentina será el 8 de marzo, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer: se espera que los movimientos feministas vuelvan a tomar las principales ciudades del país con marchas multitudinarias a favor del aborto legal, convirtiendo así las avenidas y calles de Argentina en verde, el color simbólico para los que apoyan el aborto como procedimiento medico legal.

“El problema es que en Argentina todo aborto es clandestino”.

Queremos un Estado que termine con la penalización del aborto y legalice la interrupcion voluntaria del embarazo. Este problema se resuelve desde la salud pública.

Cuando van a entender que el aborto legal nO TE OBLIGA A ABORTAR. No todas tienen la misma educación sexual ni recursos para prevenir el embarazo. “#NoAlAborto“, que idiotez wey🤡. Le sacas el derecho a una mujer de decidir sobre su propio cuerpo. — ʙʟᴀᴄᴋᴇɴ ;; ᵐᵃᵈᵉ ⁱⁿ ᴬʳᵍᵉⁿᵗⁱⁿᵃ (@BlackSk56664689) February 7, 2020

No obstante, los que no están de acuerdo con que el aborto sea legal son los miembros de la iglesia católica en Argentina, quienes organizarán una misa masiva en Luján, a 70 kilómetros de Buenos Aires. Recordemos que, según una encuesta realizada en el 2017, al menos el 66% de la población argentina se considera católica.

Luego de su reunión con el Papa, y durante su más reciente viaje a París, Fernández recalcó que debe existir un estatuto legal que permita que el aborto se realice en todos los centros de salud del país. El mandatario declaró lo siguiente:

“Enviaré al congreso (el primero de marzo) una ley que termine con la penalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público”.

Dando un discurso frente a estudiantes del Instituto de Estudios Políticos de París Sciences Po, el presidente recordó que en Argentina el aborto es un delito — excepto en casos de violación y de riesgo para la madre — por lo que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo recurren a la clandestinidad.

“Yo no vivo en paz con mi conciencia sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones económicas necesarias para pagarlo y termina en manos de un curandero, que la termina lastimando y a veces matando”.

No obstante, los opositores al Gobierno de Fernández y muchos miembros de grupos religiosos — no solamente católicos, sino también evangélicos, testigos de Jehová, mormones, judíos, y otros grupos que suman casi el 30% de la población de ese país — aseguran que legalizar el aborto es una medida innecesaria en una nación donde menos de 100 mujeres mueren anualmente a causa de abortos ilegales y donde el hambre y la desigualdad matan a más personas anualmente.

#juevesintratable consideramos que para mejorar la calidad de debate, se hable desde una base estadística. El aborto actualmente representanta el 0,3% de las causas por mortalidad femenina en la Argentina — Nos Jovenes Cba (@nosjovenes_cba) February 7, 2020

Como ya hizo antes con el divorcio y el matrimonio homosexual, la Iglesia católica llama ahora a sus fieles a movilizarse contra el aborto. En una comunicado emitido por la cúpula eclesiástica, los sacerdotes resaltaron lo siguiente:

“En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer y con motivo del anunciado tratamiento legislativo del proyecto de legalización del aborto, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina invita a todos los Obispos a concelebrar en la misa que tendrá lugar en la Basílica de Luján, el domingo 8 de marzo a las 11, para pedir por la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

“El lema de la celebración será ‘Sí a las mujeres, Sí a la vida’. Invitamos a todo el Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a unirse en esta Plegaria común por la vida junto a la Virgen de Luján, Patrona del Pueblo Argentino”, agregó el documento.

En argentina las muertes por abortos clandestinos no llegan ni a 100.



El aborto debería ser legal? si, en mi opinión, si. Sin embargo, no es una necesidad tan prioritaria como otras en plena crisis y ademas justificarlo con información falsa e inflada desmerita el movimiento. https://t.co/EuTjhR9J0B — El tio Faircra 💢 (@ElFaircra) February 7, 2020

El exarzobispo de La Plata, Héctor Aguer, una de las voces más reaccionarias de la Iglesia argentina, pidió “resistir a este nuevo intento abortista del Estado, que de concretarse acarreará desgracias mayores de las que está sufriendo la sociedad argentina” en una carta publicada por la agencia católica AICA.

En agosto del 2018, la Cámara Alta de Argentina bloqueó el proyecto de aborto legal e impidió que las mujeres puedan decidir cómo y cuándo ser madres. Los diputados votaron 38 en contra y 31 a favor.

