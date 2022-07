Argentina: Autoridades de Buenos Aires son demandadas por la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas

Las autoridades de Buenos Aires fueron demandadas recientemente por su intento de prohibir las palabras de género neutro en las escuelas. Si bien recordamos, el mes pasado, las autoridades de la ciudad argentina se convirtieron en las primeras del mundo en prohibir a los profesores que se dirigieran a los alumnos como “[email protected]”, “chiqxs” o “chiques“, palabras sin género que se estaban haciendo cada vez más comunes en lugar del masculino “chicos” que se utiliza para los grupos de género mixto.

Sin embargo, grupos políticos y de defensa social han llevado al gobierno local a los tribunales por esta cuestión, argumentando que la prohibición viola derechos humanos básicos como la libertad de expresión y el derecho a determinar el propio género y excluye a las personas que no se identifican como hombres o mujeres. “El gobierno de la ciudad no pudo explicar cómo la prohibición del uso del lenguaje no excluyente en las escuelas no viola las leyes de la ciudad y nacionales”, dijo María Rachid, fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), uno de los grupos de derechos civiles involucrados, después de la primera audiencia judicial la semana pasada.

“Estamos completamente convencidos de que vamos a ganar el caso”, dijo Rachid. “La audiencia fue buena. Quienes la pidieron pudieron hacer preguntas que evidenciaron la falta de argumentos y coherencia de la medida que prohibe el lenguaje inclusivo en las escuelas”. Al parecer, las personas representantes del gobierno de la Ciudad se manifestaron “con mucha debilidad para poder explicar los límites de qué es lo que abarca la normativa. Además de no entender y poder desarrollar lo que es el lenguaje inclusivo y no binario”.

Según las autoridades locales, los términos neutros son “confusos” para los niños y han argumentado que podrían estar relacionados con un reciente descenso en los resultados de los exámenes. A través de la la resolución 2022-2566 del Ministerio de Educación de la ciudad, a cargo de Soledad Acuña, el gobierno de la ciudad prohibió el uso del lenguaje inclusivo, puntualmente aquellas expresiones que incluyen la “e”, la “x” o el “@”, en las escuelas públicas y privadas de los tres niveles tanto para el aprendizaje en el aula como en la comunicación con las familias.

En ese momento, las autoridades sostuvieron que “los/as docentes deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. Se espera que el caso continúe en los próximos meses.

