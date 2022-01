“Archive 81”: El tráiler de la nueva serie de terror de Netflix nos lleva por universos alternativos

¿Qué pasaría si combinaras el aspecto de found-footage de la franquicia V/H/S con los aspectos espeluznantes y sobrenaturales de The Ring? Básicamente, este es el mood de la nueva serie de suspenso de Netflix, llamada Archive 81, y producida por James Wan. Tal y como se ve en el primer tráiler del show, la serie sigue la historia de un archivista al que le encargan el trabajo de intentar recuperar unas cintas VHS quemadas, que pueden o no tener información secreta. Lo que no sabe el hombre es que esas cintas podrían ayudar a descubrir algo más que secretos, ya que empieza a darse cuenta de que podría estar ocurriendo algo sobrenatural.

Esta es la sinopsis oficial: “Archive 81 sigue al archivista Dan Turner (Mamoudou Athie), que acepta un trabajo de restauración de una colección de cintas de vídeo dañadas de 1994. Al reconstruir el trabajo de una directora de documentales llamada Melody Pendras (Dina Shihabi), se ve arrastrado a su investigación de una peligrosa secta en el edificio de apartamentos Visser. A medida que la temporada se desarrolla a través de estas dos líneas temporales, Dan se encuentra lentamente obsesionado con descubrir lo que le ocurrió a Melody. Cuando los dos personajes establecen una misteriosa conexión, Dan se convence de que puede salvarla del aterrador final que tuvo hace 25 años”.

Archive 81 está protagonizada por Mamoudou Athie, Dina Shihabi, Martin Donovan, Matt McGorry, Julia Chan, Evan Jonigkeit y Ariana Neal, y se estrenará globalmente en Netflix el próximo 14 de enero. A continuación, el tráiler:

