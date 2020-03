“Antebellum”: Janelle Monáe viaja en el tiempo en este misterioso filme de horror y sci-fi

Uno de los cambios más impresionantes en el género de terror es un mayor enfoque en las películas socialmente relevantes: el mainstream del horror en las últimas décadas solía estar repleto de fórmulas sin inspiración, y aunque esas películas todavía existen, muchos se resisten a esa tendencia con sus propias ideas temáticas gracias a proyectos como Hereditary, Get Out o The Invisible Man han conquistado al público no solo por sus imágenes inquietantes, sino por saber abordar verdades complicadas sobre los seres humanos y la sociedad.

Ahora, la última aventura de terror que estamos esperando es Antebellum, de los productores de Get Out y Us, parece continuar esa tendencia: protagonizada por la actriz y músico Janelle Monáe, el primer avance del filme fue una pieza realmente intrigante que nos dejó con más preguntas que respuestas, pero ahora tenemos el segundo trailer que nos da un poco más de pistas sobre la historia de Verónica Henley, una mujer que misteriosamente viaja al pasado para descubrir que es una esclava.

En el segundo adelanto de la película, Verónica se encuentra frente a un público en lo que parece ser una conferencia TED en el presente, diciendo: “Esperamos ser vistos, pero no escuchados. Pero somos el futuro, nuestro tiempo es ahora”. Luego de esto, y por razones inexplicables, Verónica es teletransportada a un campo de cultivo de algodón en el siglo 19. Esta es la sinopsis oficial de la cinta:

“La exitosa autora Veronica Henley (Janelle Monáe) se encuentra atrapada en una horrible realidad y debe descubrir el alucinante misterio antes de que sea demasiado tarde”.

Escrita y dirigida por Gerard Bush y Christopher Rentz, la película la protagoniza Monáe acompañada por un gran elenco conformado por Marque Richardson II, Eric Lang, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, Gabourey Sidibe, Rob Aramayo, Lily Cowles, y Jena Malone.

Incluso con el lanzamiento del proyecto ael próximo mes, los estudios Lionsgate han sido muy cuidadosos en cuanto a la divulgación de información específica del filme, algo que se agradece, pues en una cultura en la que la mayoría de los trailers de películas nos dan demasiada información, este es un cambio bienvenido, permitiendo que la audiencia se sorprenda completamente por los horrores que esta película explorará.

Antebellum llegará a las salas de cine el 24 de abril y acá te dejamos este fascinante trailer:

