Anohni critica a la industria de la moda: “Apoyar a Kanye West es apoyar la agenda de Donald Trump”

Kanye West regresó a la Semana de la Moda de París este fin de semana con el desfile de la octava temporada de su firma YEEZY, sumado a esto ofreció un servicio dominical. Sin embargo, no todo el mundo recibió a Kanye con los brazos abiertos y así lo hizo saber la cantante Anohni.

Tal y como lo reseña Billboard, este lunes la cantante hizo una publicación en su cuenta en Instagram titulada A Message to the Fashion Industry en donde criticó a West por su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacando que no se puede apoyar la agenda de Trump a través de Kanye.

“Solo en caso de que se les haya olvidado, Kanye West apoya a la administración de Donald Trump. La agenda de odio a los gays, a los pobres, a los inmigrantes, a las mujeres, a los transexuales, a los animales y a la naturaleza, a la prohibición del aborto, a los sociópatas y a los genocidas es lo que hay en cada una de las bolsas de regalo del Sunday Service“.

De acuerdo a la cantante, apoyar las iniciativas de Kanye bien sea a través de su música, su línea de ropa o los servicios dominicales significa apoyar de manera indirecta la agenda de Donald Trump. Esto significa ir en contra de las mujeres, las personas de color, la comunidad LGBTQ, la clase trabajadora y el medio ambiente.

Vale la pena destacar que Anohni y Kanye guardan un vínculo, y es que Hudson Mohawke quien fuera el productor de Hopelessness (álbum de Anohni de 2016) ha trabajado con West en múltiples ocasiones para diversos proyectos.

Luego de haber hecho esta declaración la cantante borró la publicación de su cuenta en Instagram.

