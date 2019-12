“And Then We Danced”: La historia de amor gay que generó protestas en Georgia aterrizará en Sundance 2020

Una de las películas más esperadas del próximo Festival de Cine de Sundance 2020 es And Then We Danced, el filme del director Levan Akin que se estrenó el pasado mayo en Cannes con excelentes reseñas, y que fue la elección oficial de Suecia para los próximos premios Oscar. Aunque no quedó seleccionada en el último shortlist de la academia, sigue siendo una hermosa historia de amor, y hoy veremos un trailer del filme.

La película sigue a Merab, “un devoto bailarín que ha estado entrenando durante años con su compañera Mary para un puesto en el National Georgian Ensemble”, según la sinopsis oficial. “La llegada de otro bailarín masculino, Irakli, dotado de una forma perfecta y dotado de una vena rebelde, desequilibra a Merab, provocando tanto una intensa rivalidad como un deseo romántico que puede hacer que arriesgue su futuro en la danza, así como sus relaciones con Mary y su familia”.

La película causó bastante revuelo en Georgia durante su estreno hace un mes: en el Cine Amirani de Tbilisi, cientos de personas se amotinaron en las afueras exterior en protesta por la película. Los manifestantes enmascarados lanzaron petardos, quemaron una bandera del Orgullo y lucharon contra un cordón policial. Alrededor de una docena fueron arrestados y por lo menos un activista fue hospitalizado como resultado de las protestas, y aunque no se interrumpió ninguna de las proyecciones, la película solo fue exhibida tres días debido a estos problemas.

“Es una locura que la gente tenga que ser valiente para ir a ver una película y arriesgarse a recibir una paliza o algo peor”, dijo Akin en una entrevista. Sin embargo, el cineasta, que es sueco y tiene padres nacidos en Georgia, sostiene que los manifestantes reflejaron una opinión minoritaria hacia las personas LGBTQ dentro de la nación de Europa del Este, que no está familiarizada con la representación de los homosexuales en los medios de comunicación, pero no es hostil a ella. “Gritan más fuerte y son muy agresivos, pero creo que la mayor parte de la población de Georgia apoya esta película”, afirmó Akin.

Sin embargo, el público fue masivamente a ver la película: se vendieron más de 6.000 entradas en 15 minutos, agotando las funciones. Así que no fue la falta de demanda, sino el costo de la presencia policial (alrededor de 30 oficiales por proyección) y los detectores de armas lo que finalmente forzó el cierre anticipado de la película. Fue una experiencia intensa para un cineasta ver cómo su producción se convertía en una controversia nacional y luego internacional. Akin se despertó una mañana con alrededor de una docena de llamadas perdidas de periodistas que trataban de comunicarse con él acerca de las protestas. Afortunadamente, a lo largo de la dura prueba, nadie murió o resultó gravemente herido.

La película está protagonizada por Levan Gelbakhiani, Ana Javakishvili y Bachi Valishvili. Tal como les contamos, And Then We Danced formará parte de Sundance 2020, así que tendrá un estreno especial en el evento de Utah antes de estrenarse el día 7 de febrero. Les dejamos el hermoso trailer a continuación.

