Amsterdam podría prohibir a los turistas comprar cannabis

Cientos de miles de turistas visitan Amsterdam todos los años con un propósito en mente: fumar cannabis legalmente. Sin embargo, una nueva propuesta por parte de la alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema, pondría fin a esta estrategia turística, ya que la mandataria local quiere evitar que los visitantes puedan comprar esta sustancia — que es legal en el país — siempre y cuando se adquiera en una coffee shop.

La iniciativa nace del problema que afronta el barrio rojo de la ciudad — la zona destinada para que las trabajadoras sexuales puedan exponerse en vitrinas y laborar de forma legal — el cual ha crecido desenfrenadamente en las últimas décadas.

La alcaldesa ha tratado de obtener el respaldo político para la limpieza del casco histórico de la ciudad — donde se ubica el barrio rojo — al revelar que un tercio de los turistas extranjeros serían menos propensos a visitar la ciudad nuevamente si se les prohibiera comprar cannabis.

Halsema ordenó llevar a cabo un estudio para determinar cuántas personas se sienten atraídas a Amsterdam debido a los coffee shops, el cual realizó el Departamento de Investigación, Información y Estadísticas. El estudio reveló que el 34% de las personas visitaría la ciudad con menos frecuencia y el 11% nunca volvería a ir si no se les permitiesen fumar marihuana — casi la mitad (42%) de los británicos dijeron que visitarían con menos frecuencia, y el 12% afirmó que nunca regresarían.

De los turistas que seguirían viniendo, el 40% dijo que se abstendría de usar cannabis. Aquellos que continuarían usando la droga dijeron que encontrarían otras formas de comprarla, incluyendo dejar que otra persona entrara a los coffee shops por ellos (22%). Caminar y andar en bicicleta por la ciudad fue la razón principal mencionada con mayor frecuencia por la que las personas dijeron que visitaban la ciudad (32%), mientras que coffee shops fueron citadas por el 22% como la razón principal.

Hogar de 1.1 millones de personas, la ciudad atrae a más de 17 millones de visitantes al año. Sin embargo, el barrio rojo y aos coffee shops no son las únicas atracciones turísticas de la ciudad. De hecho, la casa de la famosa escritora Anne Frank, autora del Diario de Ana Frank — relato de no-ficción que cuenta la historia de dos familias judías encerradas en un ático para escapar de los nazis, hasta que fueron capturados — se encuentra en Amsterdam, al igual que el Barrio Judío, el Museo van Gogh, el Vondelpark, la Plaza Dam, el Museo Casa de Rembrandt, entre otros. De hecho, por muchos años, varios alcaldes de la ciudad han deseado ilegalizar la venta de weed para que los turistas se concentren más en estas y otras atracciones y no en la venta legal de la sustancia.

Amsterdam won’t allow foreigners to buy cannabis under plans put forward by mayor https://t.co/67htLu3X3g

It actually sounds like a policy that could work! Amsterdam looks to bar foreign visitors from buying cannabis #CleanUpAmsterdam #overtourism https://t.co/Nm0rn4OxPY