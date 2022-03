Alterando un código se puede reducir el consumo de energía del bitcoin en un 99%, según grupos climáticos

El consumo de energía de Bitcoin podría reducirse en gran medida con un único cambio en la programación de la criptomoneda, según afirma una nueva campaña respaldada por Greenpeace USA y el multimillonario fundador de la criptomoneda Ripple, Chris Larsen. La campaña Change the Code Not the Climate afirma que cambiar el método de minería de Bitcoin de prueba de trabajo (PoW) — en el que los equipos de minería compiten en una carrera de ganadores para resolver puzzles criptográficos que consumen mucha energía — por el modelo de prueba de participación (PoS), más eficiente energéticamente, y reduciría el uso de electricidad de la criptomoneda.

De esta manera, en lugar de requerir cantidades crecientes de potencia de cálculo para validar las transacciones en la cadena de bloques, el PoS requiere que los mineros apuesten su propia criptografía a cambio de poder validar las transacciones y ganar más tokens como recompensa. Actualmente, Bitcoin consume más electricidad en un año que Noruega o Suecia, según las cifras del Índice de Consumo Eléctrico de Bitcoin de Cambridge.

Publicidad

“Sabemos que las criptomonedas no necesitan mucha energía para funcionar”, dice la campaña. “Muchas de las criptodivisas más recientes son poco consumidoras de energía o neutras en cuanto a emisiones de carbono porque utilizan un modelo mejor: el proof-of-stake“. De acuerdo con la organización, si solo 30 personas — los mineros clave, los intercambios y los desarrolladores del núcleo que construyen y contribuyen al código de Bitcoin — aceptaran reinventar la minería de prueba de trabajo o pasar a un protocolo de bajo consumo de energía, Bitcoin dejaría de contaminar el planeta.

La campaña planea lanzar una serie de anuncios para presionar a conocidos impulsores de las criptomonedas, como el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, y el fundador de Twitter, Jack Dorsey, que, según dice, tienen la “responsabilidad de ayudar a limpiar Bitcoin”. Se espera que Ethereum, la segunda red de criptomonedas más grande del mundo por capitalización de mercado, pase a PoS a finales de este año.

La Fundación Ethereum, copresidida por el fundador de la red, Vitalik Buterin, ha estimado que el cambio reducirá la huella de carbono de Ethereum en más de un 99%. Otras grandes cadenas de bloques se desarrollaron desde el principio como sistemas PoS. Entre ellos se encuentran Cardano, Avalanche, Polkadot y Solana, entre otros.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?