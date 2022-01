“All of Us Are Dead”: El tráiler del nuevo drama de Netflix es la sangrienta serie de zombies que necesitamos

El género de los zombies parecía estar decayendo en popularidad desde la década de 2010; y puede que solo haya hecho falta un virus para revivirlo. El apocalipsis zombie está teniendo un buen momento con la nueva saga de Zack Snyder, y gracias series como Kingdom en Netflix, que vuelve a sacudir la pequeña pantalla gracias a las producciones de Corea del Sur, que ya había desempolvado a los muertos vivientes con la entrañable Alive en 2020, y el ya clásico Train To Busan. Ahora, la plataforma de streaming se viene con otro show de horror coreano, llamado All of Us Are Dead.

La serie es una adaptación del webtoon Now at Our School de Joo Dong-Geun, y tal como vemos en el tráiler, presenta a unos adolescentes que luchan por sobrevivir en una secundaria infestada de muertos vivientes. El adelanto, aunque misterioso, marca el tono con su estilo nervioso y fragmentado. Dirigida por Lee Jae-Kyu, a quien conocemos por Intimate Strangers, la serie tendrá doce episodios y cuenta con varios actores jóvenes con carreras prometedoras, como Park Ji-hoo, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon y Yoo In-soo.

¿Están listos para enfrentarse a estos zombies? El primer episodio aterriza globalmente en Netflix el próximo 28 de enero. A continuación, el tráiler.

