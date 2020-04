“All Day and a Night” de Netflix retratará el ciclo vicioso de la criminalidad en una familia afroamericana

En los últimos años, Netflix se ha destacado por ofrecer proyectos en su plataforma que retratan de manera cruda y real las luchas que enfrentan la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Prueba de ello han sido proyectos aclamados y exitosos como When They See Us o 13th y que seguramente All Day and a Night formará parte de esa lista una vez se estrene en la plataforma.

Ashton Sanders interpreta a Jahkor, un chico que intenta mantener sus sueños a flote en Oakland, California, donde vive con su madre soltera (Kelly Jenrette) y su novia que está embarazada (Shakira Ja’Nai Paye), todo esto mientras trata de mantenerse fuera de cualquier problema. Pero cuando un acto criminal se salen de control, se encontrará en prisión con la única persona que nunca más quiso ver: su padre (Jeffrey Wright), un criminal convicto que parece ser el peor destino para su hijo en la vida.

Este encuentro será determinante para este chico quien iniciará un viaje de autodescubrimiento, en el que revisará todos los sucesos que lo unen a su padre, con la esperanza de que este ciclo de vida se rompa con su hijo que está próximo a nacer.

El trailer de esta historia dirigida por Joe Robert Cole nos recuerda varios clásicos de los 90 que representan de alguna forma las realidades vividas por la comunidad afroamericanos en los estados Unidos como Juice, Boyz n the Hood o Menace II Society. Si bien algunos de los puntos o historias resultarán familiares para todos aquellos que están relacionados con este tipo de historias, esta trama promete darnos autenticidad, mucha emocionalidad y sin lugar a dudas mucha esperanza.

All Day and a Night se estrena en Netflix este próximo 1° de mayo, y acá te dejamos el trailer.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?