Ahora puedes visitar más de 2.500 museos alrededor del mundo desde tu casa durante la cuarentena

Dos meses, dos semanas, 45 días, no importa el tiempo que tengas en ella, la cuarentena encerró a buena parte del mundo entero en sus casas de manera voluntaria u obligatoria, lo que afectó directamente a los restaurantes, museos, instituciones culturales, cines y más.

Si eres de los que consume arte en exceso y el confinamiento no te ha permitido disfrutar por completo de ello, te traemos una alternativa para que puedas ir a cerca de 2.500 museos de talla mundial y galerías que ofrecen tours virtuales y colecciones en línea a través de la app o la página Arts & Culture de Google.

Esta colección incluye algunos de los museos más reconocidos del mundo como el Tate Modern y el British Museum en Londres, el Museo de Van Gogh y el Rijksmuseum en Amsterdam, el Museo de Arte Moderno y el Museo Whitney en Nueva York. En muchos de ellos puedes navegar a través de las exhibiciones en línea e incluso puedes entrar usando el street view de Google.

Vale la pena destacar el hecho de que el Museo de Louvre en París, Francia, no necesita de un tour virtual de Google, ya que cuenta con su propio recorrido virtual.

Otro de los museos que puedes visitar durante esta cuarentena son el Museo Guggenheim en Nueva York para disfrutar de exhibiciones como But a Storm Is Blowing From Paradise: Contemporary Art of the Middle East and North Africa (ahorrando 25$ del ticket); el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo en Seúl para que disfrutes de lo mejor del arte contemporáneo de la capital surcoreana; la Galería de Arte Nacional de Washington DC para disfrutar de la moda estadounidense entre 1740 y 1895.

Son muchas las opciones de recorridos virtuales por lo mejor del arte mundial que tienes a la palma de tu mano.

