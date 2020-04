“A Secret Love”: Netflix cuenta la historia de amor lésbica que estuvo en secreto por más de 65 años

Netflix sube las apuestas con su nuevo documental A Secret Love, una historia de amor que llega de la mano del director Chris Bolan y que fue producido por Ryan Murphy.

El proyecto contará la historia de amor entre Terry Donahue y Pat Henschel, quienes mantuvieron su relación en secreto por 65 años. Donahue quien jugó como receptora en la All-American Girls Professional Baseball League, la organización deportiva profesional de mujeres que más tarde inspiró la película de 1992 A League of They Own, escondió la relación de su familia y amigos.

Bolan, quien es sobrino-nieto de Donahue, se aseguró de destacar en el trailer del proyecto los comentarios de su tía: “siempre usamos vestidos, maquillaje, todo… Cualquiera que no fuera gay, simplemente no lo sabían”. La relación se hizo pública hace apenas tres años.

A Secret Love estará disponible por Netflix a partir del miércoles 29 de abril. Acá les dejamos el trailer para que lo disfruten:

