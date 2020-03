9 lanzamientos recientes que debes escuchar: The Marías + Yves Tumor + U.S. Girls y más

Damos inicio a la semana musical con un nuevo tema de The Marías, con una explosión sensual autodestructiva de Yves Tumor, y algo en vivo de U.S. Girls. Además, escucharemos un par de increíbles performances en vivo de The Weeknd en SNL; Vagabon hace un hermoso cover folk con Don’t Blame It On The Moon, y Tomasa Del Real se une a Mi$$il para traernos fuego y neoperreo en Yo Vengo Por Lo Mío. ¡Comencemos!

1. The Marías, Hold It Together

La banda angelina The Marías se traen una canción de amor de bajo perfil con toques de guitarra y el algodón de azúcar vocal de de la cantante María Real: se trata de Hold It Together, una canción en la que pide ir más despacio cuando se trata de romance. La pista llega con un video dirigido por Bethany Vargas, que nos lleva por un universo casi salido de Twin Peaks, y que representan el conflicto interior de la canción.

2. Yves Tumor + Diana Gordon, Kerosene!

Luego de anunciar el mes pasado su nuevo álbum, Heaven To A Tortured Mind, Yves Tumor regresa con otro adelanto de la producción, que lleva como nombre Kerosene!, y es una collab con Diana Gordon, una compositora que solía llamarse Wynter Gordon, pero que ahora ha comenzado a usar su nombre verdadero. Como su nombre lo dice, Kerosene! es una explosión de llamas con guitarras en donde ambos intérpretes hablan del amor como una fuerza autodestructiva.

3. U.S. Girls, 4 American Dollars (Live from The Bunker Studios)

El pasado viernes, U.S. Girls (aka Meg Remy y compañía) lanzó su nuevo disco Heavy Light a través de la disquera 4AD (el séptimo de su carrera hasta ahora), pero también aprovecharon la oportunidad de regalarnos una versión en vivo del sencillo 4 American Dollars, grabado desde los estudios The Bunker de Brooklyn, en donde la canción toma nueva vida, y si es posible, es aún más pegajosa que su versión oficial.

4. Mi$$il + Tomasa Del Real, Vengo Por Lo Mío

Si hay una combinación que deletree perfectamente las palabras neoperreo y fire es esta colaboración entre la uruguaya Mi$$il con la chilena Tomasa Del Real, quienes combinan su bad bitch power para traernos el sencillo Vengo Por Lo Mío, que se trae un beat de Deltatron, letras llenas de poder, y un visual para deleitarte tanto los ojos como los oídos. Dale play arriba.

5. Vagabon, Don’t Blame It On The Moon (Esther Rose Cover)

Lætitia Tamko, mejor conocida como Vagabon, estuvo recientemente haciendo una sesión en vivo para la radio de Internet SiriusXMU, en donde interpretó un cover de Don’t Blame It On The Moon, una canción de la artista folk de Nueva Orleans, Esther Rose. La canción mantiene su espíritu de delicada sencillez con la voz de Tamko deslizándose sobre la guitarra. Escúchala arriba.

6. The Weeknd, Blinding Lights + Scared To Live

The Weeknd fue el invitado musical más reciente del programa Saturday Night Live, que el pasado sábado estuvo protagonizado por el actor Daniel Craig. Durante sus dos performances en vivo, el canadiense Abel Tesfaye nos trajo su sencillo Blinding Lights, así como una nueva pista en donde lo acompañó el productor Oneohtrix Point Never, llamada Scared To Live.

7. Lido Pimienta + Li Saumet, Nada

Una de las mejores canciones lanzadas el pasado fin de semana fue Nada, un tema en conjunto de Lido Pimienta con la Li Saumet de Bomba Estéreo, y que sirve como otro adelanto del esperado disco Miss Colombia de Lido. La pista es una reflexión sobre lo que significa ser mujer, marcada por un ritmo de cumbia con un arreglo melodioso que le dan marco al video dirigido por Paz Ramírez de manera perfecta.

8. The Whitest Boy Alive, Serious

Después de 11 largos años desde su último lanzamiento y seis años después de su ruptura, la agrupación The Whitest Boy Alive resurgieron de entre las cenizas el fin de semana con el tema Serious, grabado en Buenos Aires y que incluye unos beats tropicales y ligeros. No sabemos si el tema formará parte de un nuevo disco o si es un experimento a ver cómo es el feedback de los fans, pero te recomendamos no dejar de escucharlo arriba.

9. MONSWANG + Ohm Des, MENTIRA

El chileno Felipe Monserrat, mejor conocido como MONSWANG, regresa hoy con una nueva pista infusionada de trap y electrónica: se trata de MENTIRA, una de las canciones incluidas en su producción El Sueño del año pasado, y en donde lo escuchamos acompañado de Ohm Des. La canción aterriza con el video oficial, dirigido por el propio MONSWANG, en donde se intercalan escenas de una house party llena de neones y un encuentro sensual entre dos cuerpos.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?