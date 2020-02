9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Princess Nokia + Soccer Mommy + Orville Peck y más

Iniciamos nuestro recorrido musical con los dos nuevos temas de Princess Nokia, Green Eggs & Ham y Practice, quien se anticipa al lanzamiento de sus dos nuevos EPs; Everything Is Beautiful y Everything Sucks. Además, les traemos lo más reciente de Soccer Mommy y su vídeo bloodstream, y les mostramos lo último de Orville Peck, quien compartió el clip de Queen of the Rodeo. ¡Comencemos!

1. Princess Nokia, Green Eggs & Ham + Practice

En el 2019, Princess Nokia prometió un nuevo disco para 2020, pero en realidad lanzará dos nuevos álbumes este año, y ambos saldrán este miércoles 26 de febrero. Uno se llama Everything Is Beautiful y el otro se llama Everything Sucks. De acuerdo con la misma artista, el primero es “una representación del lado sensible y femenino de la artista” y el segundo es un “álbum descarado, despiadado e insistente”. La artista también estrenó un adelanto de ambos proyectos; Green Eggs & Ham de Everything Is Beautiful y Practice de Everything Sucks.

2. Soccer Mommy, bloodstream

Sophie Allison o Soccer Mommy, como es mejor conocida en la escena, su segundo álbum, color theory, este viernes. El proyecto se divide en tres partes: blue (azul: que representa la tristeza), yellow (amarillo: que representa la enfermedad) y gray (gris: que representa la muerte). Hoy está ofreciendo un corte del reino azul, un track quejumbroso titulado bloodstream. La canción llega con una animación pixelada bastante enferma, dirigida por Bella Clark y Haven Butler.

3. Orville Peck, Queen of the Rodeo

Orville Peck, el canadiense enmascarado vuelve a sorprender con su nuevo vídeo Queen of the Rodeo, un clip dirigido por Austin Peters que, con más de ocho minutos de duración, es el vídeo más ostentoso, más acampanado y más ambicioso de Peck hasta la fecha. En el vídeo podemos ver a una drag queen dominar el mundo machista del rodeo norteamericano.

4. BTS, ON (desde Grand Central Terminal para The Tonight Show)

BTS hizo historia en Nueva York luego de que interpretaran su tema On dentro de la icónico estación de metro y trenes Grand Central Terminal. La banda de K-pop fue invitada al Tonight Show de Jimmy Fallon en un episodio especial filmado completamente en el metro de Nueva York. La presentación se llevó a cabo luego de que el viernes, lanzarán su nuevo álbum MAP OF THE SOUL: 7.

5. Selena Gomez, Rare

Selena Gomez interpretó una versión acústica de su canción Rare desde los Village Studios de Los Ángeles. Su álbum Rare fue lanzado en enero, debutando en el número uno en la lista de los 200 mejores álbumes de la revista Rolling Stone. El clip comienza con Gomez bromeando y haciendo una interpretación alegre de Rare, antes de lanzar oficialmente la canción. Se le unen un guitarrista y un cantante de respaldo, todos sentados en taburetes en el estudio.

6. Disclosure, Ecstasy

El dúo británico de música electrónica Disclosure, una canción de House palpitante, principalmente de baile instrumental. Es también una muestra de Fantasy de Aquarian Dream, del álbum de soul del mismo nombre de 1978.

7. Hayleau + Junglepussy, Let Me Know

La actriz y cantante canadiense Hayleau (Hayley Law) y la rapera estadounidense Junglepussy colaboraron juntas para estrenar Let Me Know, una canción de grabación lenta que se basa en la voz ligera de Law y un coro efusivo y memorable. El tema también sirve para promocionar el próximo proyecto musical de Law, un LP titulado Touch que estará disponible en abril.

8. The Magnetic Fields, The Day the Politicians Died

The Magnetic Fields rompieron su silencio musical para estrenar el tema The Day the Politicians Died, un clip dirigido por Robert Edridge-Waks, con el que anunciaron una nueva colección titulada Quickies. El proyecto contará con 28 nuevas canciones cortas de Stephin Merrit que menos de tres minutos. Quickies estará disponible a partir del 15 de mayo.

9. Beach Bunny, Ringtone

Un día después de que Charli XCX, Rico Nasty y Kero Kero Bonito hicieran el cover de Ringtone de 100 gecs, llegó el turno de la agrupación de Chicago Beach Bunny de hacer su propia versión, la que llega con un tono semi-acústico cargado de riffs de guitarra. El tema forma parte del más reciente LP de 100 gecs, 1000 gecs, el cual compartieron el año pasado.

