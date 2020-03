9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Joji + Rina Sawayama + Princess Nokia y más

Iniciamos nuestra selección musical de hoy con el nuevo lanzamiento del japones Joji, quien se estrenó en la televisión estadounidense al interpretar su tema Run. Además, les traemos lo más reciente de Rina Sawayama, quien dejó caer su tema XS, y les mostramos lo último de Silverstein, quienes colaboraron con Princess Nokia para crear el tema rock Madness. ¡Comencemos!

1. Joji, Run

El cantante y productor japones Joji interpretó Run — uno de sus temas más recientes – en el programa televisivo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, lo cual marca la primera vez que el vocalista se presenta en la televisión estadounidense.

2. Rina Sawayama, XS

XS es la nueva canción de la artista Rina Sawayama, quien dejó caer el tercer tema de su próximo disco SAWAYAMA, el cual estará disponible a partir del 17 de abril. La japonesa radicada en Londres ya había compartido otros dos temas de su próximo proyecto musical: Comme des Garçons (Like the Boys) y STFU.

3. Silverstein + Princess Nokia, Madness

La banda de rock canadiense Silverstein se anticipó al lanzamiento de su noveno disco de estudio A Beautiful Place To Drown — disponible a partir del 9 de marzo — con el estreno del tema Madness, para el cual contaron con la colaboración de la cantante Princess Nokia. Aunque esta es la primera vez que Nokia colabora con la agrupación, es la segunda vez que se sumerge en el mundo del post-rock, habiendo ya lanzado a girl cried red en el 2017.

4. Tame Impala, Breathe Deeper + Lost In Yesterday

El australiano Kevin Parker y su colective Tame Impala continúan promocionando el disco The Slow Rush con una presentación en vivo desde el programa televisivo estadounidense Jimmy Kimmel Live!, en donde interpretaron los temas Breathe Deeper y Lost In Yesterday, dos de las canciones más emblemáticas de su theme album más reciente.

5. KOKOROKO, Carry Me Home

KOKOROKO, la agrupación radicada en Londres que fusiona jazz con otros géneros musicales, dejó caer su nuevo tema, Carry Me Home, una canción que profundiza en sus impulsos rítmicos. Impulsado por el trabajo del héroe afrobeat Dele Sosimi, Carry Me Home está dedicado a Julian Samuel Caulker y Alexander Bamidele Ighamre.

6. Bad Bunny, Pero Ya No

El reguetonero puertorriqueño Benito Martinez, mejor conocido por su nombre artístico Bad Bunny, ha generado bastante de que hablar recientemente, especialmente tras protestar el homicidio de Alexa Ruiz, y especialmente por el estreno de su nuevo disco YHLQMDLG, el cual ha roto todo tipo de récords en Internet. Ahora el boricua comparte un vídeo del tema Pero Ya No, un clip que muestra el amor interracial a través de una colorida historia entre dos niños.

7. Four Tet, 4T Recordings

El británico Kieran Hebden, mejor conocido como Four Tet, se anticipó al estreno de su décimo disco de estudio Sixteen Oceans, con el lanzamiento del single 4T Recordings, el cual compartió esta mañana desde el programa de radio BBC 6 Music show, conducido por Mary Anne Hobbs. Sixteen Oceans estará disponible a partir del 13 de marzo.

8. SRSQ, Temporal Love

La cantante texana Kennedy Ashlyn, mejor conocida como SRSQ, quien fuera la tecladista y vocalista de la agrupación Them Are Us Too, da sus primeros pasos como solista con el vídeo de su tema Temporal Love, un clip dirigido y producido por la misma artista donde la podemos ver protagonizar una historia de amor desorientada.

9. HAIM, The Steps

HAIM, la girlband estadounidense conformada por las las hermanas Haim y por Dash Hutton, anunció el estreno de su tercer disco de estudio Women In Music Pt. III, y además, dejaron caer el tema The Steps. Se trata de una canción inspiradora donde la protagonista del clip (dirigido por Paul Thomas Anderson y Danielle Haim) le dice adiós a todo para concentrarse en ella misma.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?