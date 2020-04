9 lanzamientos recientes que debes escuchar: HAIM + serpentwithfeet + Kaytranada y más

En la selección musical del día de hoy comenzaremos con lo nuevo de HAIM, quienes anunciaron que su nuevo disco llegará en junio; con un EP sorpresa de serpentwithfeet, y con una aventura nocturna de manos de KAYTRANADA. Además, Ariel Pink deja caer una compilación; Big Thief nos regalan un single llamado Love In Mine, y la rusa Kate NV se trae un cuento de hadas surrealista en su video Marafon 15. ¡Comencemos!

1. HAIM, I Know Alone

HAIM se traen hoy otro nuevo single de su próximo álbum Women In Music Pt. III: I Know Alone llega junto con un vídeo dirigido por Jake Schrier, con la noticia de que la banda también confirma una nueva fecha de lanzamiento para el disco, que sale el 26 de junio. En un comunicado, Danielle Haim explica que escribió la canción mientras se sentía “en la espiral más profunda de estar sola y de sentirme como si sintiera la soledad más profunda que nadie haya tenido nunca”, pero que ahora con la cuarentena, el hecho de estar sola se siente más como un ritual.

2. serpentwithfeet, Apparition

Ya han pasado dos años desde que serpentwithfeet lanzara soil, su más reciente álbum. El año pasado lo escuchamos en una colaboración con Ty Dolla $ign llamada Receipt, y ahora regresa para traernos un EP de tres canciones grabado en cuarentena llamado Apparition, que estuvo bajo la producción de Wynne Bennett, y que incluye la canción A Comma, que compartiera el pasado mes de marzo. Escucha el nuevo proyecto arriba.

3. KAYTRANADA, Need It (Ft. Masego)

El productor canadiense Kaytranada compartió el día de hoy un nuevo esfuerzo visual de su más reciente lanzamiento, su muy aclamado segundo álbum, BUBBA. Hoy nos llega el nuevo vídeo del corte del álbum Need It con Masego, dirigido por Andre Bato, en donde vemos a Kaytra sirviendo como el soundtrack de negocios dudosos realizados en baños de clubes y de peleas impresionantes convertidas en bailes. Need It es el segundo single de Kaytranada, después del lanzamiento de 10%, en el que aparece Kali Uchis.

4. Big Thief, Love In Mine

La agrupación Big Thief compartió el día de hoy un nuevo single llamado Love in Mine, un tema sobrante de las sesiones de grabación que produjo Two Hands, su álbum de 2019. Algunos fans ya lo habían escuchado el año pasado en un single de vinilo de 7”, pero ahora, todos podemos disfrutar esta hermosa balada folk en la que Adrianne Lenker canta sobre la fe en una relación. Es exuberante e íntima, y es un excelente tema para escuchar a mediados de semana. Disfrútalo arriba.

5. Ariel Pink, Ariel Archives Retrospective Cycle 2

Ariel Pink y el sello discográfico Mexican Summer regresan hoy con una compilación conocida como Ariel Archives Retrospective Cycle 2, parte del proyecto de tres partes que revisita producciones como The Doldrums, House Arrest y Worn Copy de Ariel, cada uno restaurado de los masters de cassettes originales y con nuevas grabaciones de material extra. A partir de hoy, la última entrega de Ariel Archives ya está disponible para su transmisión en múltiples plataformas de streaming, y el lanzamiento viene con tres visuales: Alisa, Gray Sunset y Crybaby.

6. Kate NV, Marafon 15

La rusa Kate NV compartió su nuevo tema Marafon 15 con un video musical experimental de cuento de hadas. El single de la artista tiene influencias nostálgicas, desde los elementos sonoros de los 80 y el hecho de que el tema lleva el nombre de una serie de televisión rusa de principios de los 90. El video de vanguardia muestra a Kate como una princesa de cuento de hadas de una manera surrealista y caprichosa mientras debuta con un baile interpretativo. El single forma parte del próximo álbum de Kate, Room For The Moon, que se publicará el 12 de junio a través de RVNG Intl.

7. Beyoncé + Megan Thee Stallion, Savage (Remix)

Beyoncé amplifica aun más el reciente éxito de Megan Thee Stallion, Savage, con un divertido remix, y su parte de las ganancias de la canción beneficiará a su ciudad natal de Houston a través de la organización Bread of Life. La remezcla se siente como si siempre hubiera sido un dúo entre las dos artistas, con Beyoncé ofreciendo múltiples versos, así como algunas pistas vocales que se mezclan a la perfección con el ritmo suave. Esta es la primera nueva canción de Bey desde su álbum The Gift.

8. Woodkid, Goliath

Woodkid está de vuelta con el nuevo y cinematográfico single Goliath, un primer vistazo a su próximo segundo álbum. Goliath es el primer sencillo de Woodkid desde su colaboración con Louis Garrel en 2018, llamada L’aérogramme de Los Angeles. El nuevo sencillo llega con un visual igualmente dramático dirigido por Yoann Lemoine, alias Woodkid, quien dice lo siguiente de la canción: “es sobre la escala, sobre la toxicidad. Sobre estas locas máquinas industriales que representan tan bien mi temor y ambigua atracción por la locura humana”. Su segundo álbum, que aún no tiene título, será la continuación de The Golden Age de 2013.

9. Galen Tipton, 3D creek water

Galen Tipton creció en Ohio y desde hace algunos alos se ha involucrado en la escena electrónica avant-garde, creando sonidos y glitches caóticos similares a los de 100 gecs, pero quizás con toques más delicados. Luego del lanzamiento de su álbum fake meat el año pasado, llega esta semana con un tema bastante experimentar llamado simplemente 3D creek water, que suena literalmente como su nombre: gotas de agua digitales en un riachuelo virtual creado en un teclado Casio. Disfrútala arriba.

