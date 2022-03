9 lanzamientos recientes que debes escuchar: FKA Twigs + Baby Keem + LCD Soundsystem + Cavetown y más

La selección musical del día de hoy se viene con un nuevo clip de FKA twigs, con un vídeo de Baby Keem y con el performance de LCD Soundsystem en el más reciente episodio de Saturday Night Live. Además, Beabadoobee y Cavetown comparten una colaboración, Jean Dawson deja caer Porn Acting*, y Sevdaliza estrena su más reciente EP, Raving Dahlia. ¡Comencemos!

1. FKA twigs + Jorja Smith + Unknown T, darjeeling

Luego de lanzar su mixtape Caprisongs el mes pasado, este fin de semana FKA twigs dejó caer otro encantador audiovisual de uno de los temas extraídos de esta producción: en esta oportunidad se trata de darjeeling, el track inspirado en el drill británico, y en donde la acompañan Jorja Smith y Unknown T, que llega con un clip dirigido por Aidan Zamiri.

Publicidad

2. Baby Keem, 16

Baby Keem ha crecido un poco desde que se hizo viral con ORANGE SODA de 2019. A los 21 años, Keem ya es el MC emergente preeminente en su Las Vegas natal, y cimentó su estatus el pasado septiembre con The Melodic Blue, su dinámico debut en el estudio. Después de haber compartido los tratamientos visuales para los primeros singles del disco, Keem se trae un vídeo para 16, dirigido por Jonas Lindström.

3. LCD Soundsystem: Yr City’s a Sucker + Thrills

Para su segunda aparición como invitados musicales en Saturday Night Live, LCD Soundsystem decidió interpretar dos cortes profundos de su discografía. El grupo indie de Brooklyn, encabezado por James Murphy, comenzó su actuación con el tema industrial Thrills antes de volver al escenario para interpretar su éxito Yr City’s A Sucker, ambos de su álbum homónimo de 2005.

4. Cavetown + Beabadoobee, Fall In Love With A Girl

Cavetown y Beabadoobee se traen hoy un nuevo single en colaboración, Fall In Love With A Girl, que llega con un vídeo dirigido por Chris Fowles. Hablando del tema en un comunicado, Cavetown dijo: “Fall in Love With a Girl trata sobre alguien que está luchando con su sexualidad y cómo eso afecta a su felicidad. Esta persona tiene miedo de dar el salto para ser feliz e intenta que las cosas funcionen en una relación hetero. Cuando finalmente da el paso de estar en una relación del mismo sexo, se da cuenta de lo feliz que le hace y de que está bien confiar en uno mismo”.

5. Jean Dawson, Porn Acting*

El artista de pop experimental inicia su nueva etapa con un banger: se trata de su nuevo tema Porn Acting*, sobre la que Jean comenta: “Todos somos iguales, todos somos bolsas de carne, intentando demostrar que no somos tan malos como sabemos que somos”. La canción llega con un audiovisual dirigido por Bradley J. Calder.

Publicidad

6. Sevdaliza, Raving Dahlia

La siempre innovadora Sevdaliza estrenó el fin de semana nuevo ep de seis canciones, Raving Dahlia. El proyecto presenta una mezcla ecléctica de diferentes sonidos que incorporan influencias electrónicas, indie, folk y r&b. La voz de Sevdaliza se desliza a la perfección sobre paisajes sonoros cinematográficos, con temas destacados como el single principal High Alone y el track de inspiración folk, Human Flow.

7. BANKS, Holding Back

La artista originaria de Los Ángeles, BANKS, publicará su cuarto álbum de estudio Serpentina el 8 de abril a través de AWAL. El primer single del proyecto, Holding Back, ya está disponible. En un comunicado, la cantante explica que el título Serpentina es una palabra que le recuerda a un garabato que hizo en su diario escolar. La “a” del final representa la feminización de la idea, la encarnación de la Reina Serpentina.

Publicidad

8. Shame, Live at The Windmill

Semanas atrás, la agrupación londinense Shame se propuso un reto: escribir todas las canciones nuevas que se les ocurrieran en ese periodo de tiempo y al final de un par de semanas, poder interpretarlas todas en directo para dos sets diferentes en The Windmill, un local localizado en Brixton. Pues bien, cumplieron con su promesa y recientemente compartieron en YouTube el set completo de la presentación que incluyó nueve nuevas canciones.

9. Ayax, La Góndola

Cerramos la lista de hoy lunes con La Góndola, el nuevo video del español Ayax, y que forma parte de su próximo disco, Juglar del Siglo XXI, que se estrenó el 25 de febrero. El clip fue, por supuesto, grabado en la ciudad italiana de Venecia y contó con la dirección del mismo Ayax Pedrosa, que a su vez nos canta sobre la pena que recorre el alma del rapero granadino por un desamor.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?