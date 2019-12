9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Dua Lipa + Lauv + GoldLink y más

Para continuar la semana con buena música te traemos los nuevos lanzamientos del día: primero le daremos un vistazo al lyric video de Future Nostalgia de Dua Lipa; escucharemos lo más reciente de Lauv junto a LANY, y nos iremos con GoldLink por una noche salvaje. Además, Stormzy recuerda su participación en Glastonbury con el clip Do Better; escucharemos el comeback de Sparks, y Cariño nos traen un himno anti-navidad. ¡Comencemos!

1. Dua Lipa, Future Nostalgia

La nueva canción de Dua Lipa ya tiene lyric video, y en el mismo lo que más destaca es la mezcla de la letra del tema y escenas de la cantante para acompañar perfectamente el ritmo de la música. Este single, que ya va en camino a seguir el éxito de Don’t Start Now, fue calificado por la misma cantante como uno de los más pegadizos del LP que lanzará el próximo año.

2. Lauv + LANY, Mean It

Lauv nos sorprendió hoy con su nuevo vídeo musical para la canción Mean It junto al cantante LANY. En el vídeo vemos como ambos se aventuran en una cacería de un tesoro en el desierto. Este es el sencillo más reciente de Lauv, mientras se espera la salida de su nuevo álbum How I’m Feeling. Disfrútalo arriba.

3. GoldLink + Ari PenSmith, Joke Ting

Goldlink reveló el vídeo musical de su aclamado sencillo Joke Ting con la colaboración de Ari PenSmith. El clip nos muestra a un GoldLink armado con una pistola y su equipo mientras causan estragos en la ciudad. La pandilla recorre las calles iluminadas con neón con autos brillantes, y luego organizan una fiesta en un elegante bar.

4. Cariño, X Navidad

Esta nueva canción de la agrupación Cariño probablemente sea el anti-himno de las navidades. Sin duda la canción destaca por ser un hit fresco y directo solo como Cariño sabe hacer, y viene, además, acompañado de la edición limitada de un 7” en formato flexidisc.

5. Stormzy, Do Better

El verano pasado, Stormzy se convirtió en el primer artista británico negro en protagonizar el festival de Glastonbury. Ahora el cantante decidió honrar esta memoria en su nuevo vídeo musical Do Better. En el video, el rapero comparte un montaje de clips previos a su actuación, presentando sus entrenamientos, sesiones de grabación, ensayos y sesiones de fotos: todo lo que lo llevó a llegar a ese momento.

6. Sparks, Please Don’t Fuck Up My World

Tras lanzar recientemente un recopilatorio llamado Past Tense, los icónicos Sparks están de vuelta con un nuevo single y vídeo musical que se siente muy adecuado para esta época del año. Please Don’t Fuck Up My World tiene un mensaje muy claro sobre la esperanza. Todo esto expresado en el estilo único de los Mael.

7. Chance The Rapper + Taylor Bennett, Roo

Esta semana, Chance the Rapper sustituyó a James Corden como presentador de The Late Late Show, y aprovechó la oportunidad para interpretar Roo con su hermano Taylor Bennett, marcando la primera vez que ambos actúan juntos en la televisión. En el clip, el dúo se sienta lado a lado en un escenario cubierto de flores, dando a la canción (extraída del reciente álbum de Chance, The Big Day) una sensación intensa. Imágenes en blanco y negro de la infancia de la pareja se proyectan en una pantalla detrás de ellos.

8. Lisel, Mirage

Lisel es el nombre del proyecto de la cantante, compositora y productora Eliza Bagg, quien lanzó su disco debut Angels On The Slope este año. Uno de los mejores tracks fue el penúltimo, Mirage, una balada arrolladora y estrepitosa. Hoy, Bagg comparte un vídeo para la pista, dirigido por Harrison Atkins, y que es una experiencia surrealista y poderosa.

9. Bronko Yotte, Swerte

Luego de regalarnos el sencillo hace pocos días, el artista chileno Bronko Yotte se trae hoy el video oficial de Swerte, tema incluido en su nuevo EP Deli. El clip animado fue realizado por Gabriel Garvo, quien también se encargó de la dirección, y nos muestra en imágenes su propia interpretación de la letra del single. Disfrútalo arriba.

