9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Dorian Electra + Rina Sawayama + Ezra Furman y más

Comenzamos la semana con lo más reciente de Dorian Electra, quien lanzó el tema Guyliner. Además, les traemos lo último de Rina Sawayama, quien compartió el remix de Comme Des Garçons (Like The Boys) junto a la drag queen brasileña Pabllo Vittar. Tampoco podía faltar el clip de Ezra Furman, Every Feeling. ¡Iniciemos!

1. Dorian Electra, Guyliner

Dorian Electra estrenó el sencillo Guyliner, un tema que rinde homenaje al arte de lo irreverente. El clip, dirigido por la misma Electra junto a Weston Allen, acentúa el campo de la era de la escena con la ayuda de Nadya de Pussy Riot, Chester Lockhart, Smrtdeath, Mood Killer y más.

2. Rina Sawayama, Comme Des Garçons (Like The Boys)

La británica Rina Sawayama estrenó el remix de su sencillo Comme Des Garçons (Like The Boys), reelaborado y editado por la drag queen brasileña Pabllo Vittar. “¡Me sorprendió totalmente que Pabllo quisiera estar en este remix! Es literalmente un ícono moderno y su voz suena tan poderosa que es una de mis voces favoritas en el pop”, reveló Sawayama en un comunicado publicado por redes sociales cuando compartió el single.

3. Ezra Furman, Every Feeling

Si son amantes de la serie de Netflix, Sex Education, entonces este es el vídeo para ti: Ezra Furman presenta un vídeo para su tema Every Feeling, que fue dirigido por el animador Sivan Kidron y muestra una historia de abuso con colores pasteles. Es también el vídeo bandera de su disco, también titulado Every Feeling.

4. Best Coast, Always Tomorrow

El dúo estadounidense Best Coast, compuesto por Bethany Cosentino y Bobb Bruno, lanzó su nuevo álbum, Always Tomorrow. El más reciente proyecto musical de la banda de indie rock es también uno de sus más anticipados, ya que no habían estrenado un disco desde hace poco más de cinco años. El proyecto cuenta con 11 tracks, de las que ya habíamos escuchado For The First Time.

5. Alicia Edelweiss, The Cockroaches and Me

La cantante austriaca Alicia Edelweiss, quien el año pasado lanzó su segundo disco, When I’m enlightened, everything will be better, hoy estrena el vídeo de su tema The Cockroaches and Me, que fue dirigido por Hannes Starz y Alicia Edelweiss, y que muestra a la artista expresando su lado más creativo en un espectáculo de circo con una escenografía y vestuarios dignos de recibir Oscars.

6. Peter Bjorn and John, Music

Music es el nuevo single de la agrupación sueca Peter Bjorn and John, conformada por Björn Yttling, Peter Morén y John Eriksson. De acuerdo con la banda, el tema representa lo que la música significa para ellos y expone el hecho de que este arte conforma su ADN. El tema será parte de su próximo disco, Endless Dream, que estará disponible a partir del 13 de marzo.

7. Fontaines D.C, Gouge Away (Cover de Pixies)

Los irlandeses de Fontaines D.C compartieron el cover de Gouge Away de la banda estadounidense Pixies para la BBC Radio One. El cover nació como tributo del vocalista de Fontaines D.C, Grian Chatten, quien confesó haber ido al concierto de la banda norteamericana en Dublín hace 10 años y que desde entonces, se volvieron una gran inspiración para él y su música. El tema interpretado por Chatten, sin embargo, es más lento que el original.

8. Odd Couple, Wand

Con un vídeo dirigido por Julian Weigand, la agrupación alemana Odd Couple nos presenta Wand, un head-banger que muestra un viaje de dolor y soledad entre los integrantes de la agrupación. El clip también sirve para promocionar su próximo proyecto musical, Universum Duo, un LP que estará disponible a partir del 13 de marzo.

9. 100 gecs + Charli XCX + Rico Nasty + Kero Kero Bonito, ringtone

El dúo estadounidense 100 gecs compartió una nueva versión de su canción ringtone, para la cual contaron con la colaboración de Charli XCX, Rico Nasty y Kero Kero Bonito. El clip fue dirigido por los integrantes de la banda estadounidense, Dylan Brady y Laura Les, y el tema forma parte de su más reciente LP, 1000 gecs, el cual compartieron el año pasado.

