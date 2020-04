9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Billie Eilish + Charli XCX + C. Tangana y más

La selección musical del día de hoy comienza con un concierto hecho por Billie Eilish y Finneas la noche de ayer y transmitido en streaming, un super banger electropop de Charli XCX, y un tema bounce con toques melancólicos del español C. Tangana. Además, JPEGMAFIA está de vuelta con un video minimalista para BODYGUARD!; Maya Hawke sigue adelantándonos temas de su disco debut con Coverage, y mxmtoon estrena su nuevo EP, dawn. ¡Comencemos!

1. Billie Eilish + Finneas, Pay It Forward Concert

Billie Eilish transmitió en vivo un show íntimo desde su casa con su hermano Finneas el día de ayer como parte de la serie Pay It Forward de Verizon. Durante el set de casi una hora, los dos hermanos hablaron sobre la importancia de apoyar a los pequeños negocios durante la pandemia de coronavirus. Con el mensaje, Eilish comenzó su actuación con su single de 2019 All the Good Girls Go to Hell, seguido de éxitos respectivos de ambos como Ilomilo, Bad Guy y Everything I Wanted de Eilish, así como Let’s Fall in Love for the Night, I Don’t Miss You At All y Break My Heart Again de Finneas. Dales un vistazo arriba.

2. Charli XCX, Claws

Transfórmate en un robot enamorado con Charli XCX en su nuevo single, Claws, que pertenece a su próximo álbum de cuarentena, How I’m Feeling Now. En su último tema, la cantante necesita una actualización de software, ya que no funciona bien mientras declara mecánicamente su encaprichamiento con alguien. En el futuro distópico del tema, Charli es una androide adolescente que yace en su cama suspirando mientras mira un holograma de alguien que le gusta mucho con una paleta futurista de sonidos duros y glitches electrónicos y su dulce voz.

3. C. Tangana, Nunca Estoy

Puede que estemos en cuarentena, pero el madrileño C Tangana no para de soltar nuevos temas: hoy se viene con Nunca Estoy, co-producido por él, por su compañero Alizzz, y el hitmaker Nineteen85, responsable de temazos como Hotline Bling y One Dance de Drake. En la canción, que cuenta con ritmos bounce y melodiosos con algunas distorsiones electrónicas, tiene referencias al tema Corazón Partío de Alejandro Sanz y Cómo Quieres Que Te Quiera de Rosario en su letra, mientras el artista canta sobre un amor a la distancia que se hace cada vez más difícil, acompañado de un video nostálgico y lo-fi.

4. JPEGMAFIA, BODYGUARD!

JPEGMAFIA regresa con un nuevo sencillo melódico y autotuneado llamado BODYGUARD!, que llega con con un video musical de acompañamiento. El visual es tan minimalista como la balada emocional, con Peggy cantando frente a un vibrante fondo azul real, solo en una habitación vacía. La vibra es similar a sus recientes covers de Mariah Carey y Carley Rae Jepsen, y al escuchar la letra nos preguntamos si tomó inspiración de la película del mismo nombre protagonizada por Whitney Houston junto a Kevin Costner en 1992. No nos sorprendería, considerando los gustos eclécticos del rapero y productor.

5. Yungblud, Weird!

La nueva canción de Yungblud, Weird!, fue escrita antes de que la pandemia de coronavirus obligara a muchas personas a aislarse, pero la estrella en ascenso decidió que era el momento apropiado para lanzar la canción mientras trabaja en lo que será su segundo álbum. En Weird!, Yungblud examina sentimientos de miedo y ansiedad, mientras inyecta algo de esperanza. “Escribí la canción sobre la época más extraña de mi vida jamás imaginada”, dice Yungblud en una declaración. “Sentí que el suelo debajo de mí era un laberinto que cambiaba de forma y sentí que iba a caer por las grietas y, en mi opinión, el mundo se siente exactamente así ahora. Quería que esta canción hiciera sentir a todos que todo iba a estar bien, sin importar lo raras que se pusieran las cosas.”

6. mxmtoon, dawn

Tal como lo prometió, mxmtoon llega hoy con su nuevo EP dawn, su primera música nueva desde su álbum de debut del año pasado, y que fue precedido recientemente por los sencillos principales fever dream, quiet motions y lessons. “Quería recordarle a la gente que las cosas estarán bien e incluso en el día más oscuro, el sol sigue saliendo”, dice sobre su EP. “Quiero levantar a la gente. Todavía me encanta hacer canciones tristes, pero quería hacer algo que me pareciera refrescante esta vez”.

7. Miquela + Teyana Taylor, Machine

Miquela (aka Lil Miquela), la influencer y modelo virtual, ha estado en los últimos años buscando trasladarse a la música, y desde entonces, ha lanzado algunos sencillos, como la collab con Baauer llamada Hate Me, pero hoy se trae una rebanada más de robo-pop junto a Teyana Taylor en Machine. De acuerdo con una nota de prensa, trabajar con Teyana había estado enn sus planes desde hace algún tiempo, pero finalmente “las estrellas se alinearon una vez que descubrí que estaba grabando en el estudio de al lado del mío. Ella era tan perfecta y genial como imaginaba, y trajo esa misma energía a Machine“. Escucha la pista arriba.

8. Maya Hawke, Coverage

En la nueva canción de Maya Hawke, Coverage, la cantante como una suave brisa matinal, respirando en tu oído una entrada de su diario en la que habla de una crisis existencial. En una declaración, Hawke reveló que el significado de la pista proviene de interpretar papeles como actriz. “Cuando actúas, navegas y pasas gran parte de tu vida y energía viviendo en las historias de otras personas, lo que puede resultar confuso para tu propio sentido de la realidad. Y si te sientes cómodo con tu propio sentido del yo, como vivir en estos sueños de fantasía, ¿estás realmente vivo en tu propia vida? Así que ese es fundamentalmente el lugar de donde salió la canción”. Escúchala arriba.

9. Car Seat Headrest, There Must Be More Than Blood

Tras los lanzamientos de los anteriores singles Can’t Cool Me Down, Martin y Hollywood, Car Seat Headrest nos ofrece una última mirada a su próximo nuevo álbum, Making A Door Less Open, con There Must Be More Than Blood, un tema la fuego lento que ve al cerebro de la agrupación, Will Toledo, implorando encontrar una razón para que una relación pueda continuar. De acuerdo con Toledo, el LP está “lleno de canciones que tienen una energía especial, cada una única y diferente en su visión”. Arriba, el tema en una versión acústica.

