9 lanzamientos recientes que debes escuchar: ARON + Charli XCX + Vic Mensa + Men I Trust y más

La selección musical de hoy lunes se viene con el nuevo sencillo de ARON, un vídeo de Charli XCX y Rina Sawayama, y un EP sorpresa de San Valentín de manos de Vic Mensa. Además, Men I Trust nos regalan el vídeo de Organon; Future deja caer el clip de Worst Day y mucho más. ¡Comencemos!

1. ARON, Ojalá

El español Aron Piper vuelve con Ojalá, un nuevo single extraído de su primer disco Nieve, estrenado el año pasado. La canción llega con un misterioso videoclip dirigido por Martin Rietti, en donde el artista le canta al desamor con una producción de MYGAL.

2. Charli XCX + Rina Sawayama, Beg For You

Charli XCX se trae el vídeo oficial de Beg For You, el tercer single de CRASH, que saldrá el 18 de marzo. En el nuevo tratamiento visual de la canción, dirigido por Nick Harwood en las inquietantes afueras de Lancaster, California, Charli desea a un amante ausente mientras Rina se mueve a través de la pantalla con mucha confianza. También hay un mago, un fauno con un traje de cuero y un grupo de bailarinas de apoyo vestidas de rojo y rosa.

3. Vic Mensa, Vino Valentino

Vic Mensa dejó caer por sorpresa su nuevo EP Vino Valentino justo a tiempo para el día de San Valentín. Con poco más de 10 minutos de duración, el proyecto de cuatro pistas cuenta con la participación de DIXSON, Malik Yusef, Do Or Die y Peter CottonTale. Vino Valentino sigue a una serie de lanzamientos del año pasado, incluyendo el tributo a Virgil Abloh, What You Taught Us.

4. Men I Trust, Organon

Men I Trust vuelven con otro video autodirigido: esta vez se trata de Organon, que forma parte de su Untourable Album del año pasado. En esta oportunidad, Jessy Caron, Dragos Chiriac, y Emmanuelle Proulx se traen una historia de ultratumba, tal como explican en un comunicado: “Tuvimos la suerte de encontrar una vieja casa abandonada en nuestra ciudad. No ha sido habitada desde el año 95, pero parecía como si hubiera quedado atrapada en el tiempo hace más de 50 años. Todavía quedaban muchos muebles inquietantes y artefactos religiosos”.

5. Dr. Dre + Snoop Dogg + Kendrick Lamar + Eminem + Mary J. Blige, SuperBowl Halftime Show

Dr. Dre estuvo acompañado por Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem y Mary J. Blige durante el espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl de 2022. El grupo de estrellas ofreció un set de grandes éxitos del hip hop y el R&B de los últimos 20 años en el estadio SoFi de Inglewood, California, durante el partido entre los Cincinnati Bengals y los eventuales ganadores, Los Angeles Rams.

6. Future, Worst Day

Future se lamenta de lo caro que resulta el día de San Valentín en su nueva canción Worst Day. En el clip, Future habla con la figura divisiva de YouTube Kevin Samuels sobre sus hábitos de gasto, estimando que gastó entre 2 y 3 millones de dólares en citas en el último año. WTF! Future también anda ocupado en estos días en la producción de la segunda parte del disco Donda de Kanye West.

7. Fivio Foreign + Kanye West + Alicia Keys, City of Gods

El rapero de Brooklyn Fivio Foreign se asoció con Kanye West y Alicia Keys para su nuevo sencillo, City Of Gods. Está previsto que el sencillo se incluya en el próximo álbum de debut del rapero de drill, B.I.B.L.E., que fue producido de forma ejecutiva por West. Esta no es la primera vez que Fivio y West unen sus fuerzas. En 2021, el rapero apareció en Donda de West, contribuyendo con un verso en el tema Off the Grid.

8. Caroline Polachek, Long Road Home

Luego de lanzar su sencillo Billions días atrás, Caroline Polachek está de vuelta con nueva música: se trata de Long Road Home, la canción que servirá como lado B del primer tema, que se editará en un vinilo de 7”. Long Road Home es una reelaboración vocal del tema de Polachek de 2020, y que en su momento fue una colaboración con Oneohtrix Point Never.

9. Francisca Valenzuela, Como La Flor

El legado de Selena Quitanilla sigue más vivo que nunca: prueba de ello es el nuevo sencillo de la chilena Francisca Valenzuela: Como La Flor, y que es un tribuno a la reina de la música tejana. La canción llega con un visual en el que la vemos haciendo un recorrido solitario por las ruinas de una antigua construcción. “Es una canción que escribí desde el deseo de conectar con esa vulnerabilidad, con la belleza y la fragilidad que llevamos dentro y que resiste a pesar de todo. La flor que nace desde una pequeña semilla y crece incluso entre las grietas del concreto, en los lugares más inhóspitos o los momentos más terribles, es también como cada uno de nosotros”, explicó la artista en comunicado.

