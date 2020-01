9 lanzamientos recientes que debes escuchar: Angel Olsen + Mitski + Jungle Fire y más

Para comenzar la semana, Angel Olsen se trae un hermoso cover al piano, Mitski hace un set en vivo para ACL TV, y Jungle Fire estrena el clip de Quémalo. Además, Yola estrena su increíble Tiny Desk Concert; Broken Social Scene se traen un disco en vivo grabado en los estudios de Jack White, y Of Montreal deja caer su LP UR FUN. ¡Comencemos!

1. Angel Olsen, More Than You Know

Angel Olsen se trae hoy un cover del tema de 1929 hecho famoso por Ann-Margret, More Than You Know. Antes de tocar en una serie de shows europeos el próximo mes, Angel hizo una parada por SiriusXM para una rápida sesión en vivo en donde mostró las influencias del jazz en su fraseo vocal. La canción tiene sus raíces en una sesión de grabación de 1929, pero Angel mencionó específicamente el arreglo que Ann-Margret grabó para su álbum de 1961 And Here She Is. Poco más que unos acordes de piano salpicados y esa maravillosa letra, More Than You Know son dos minutos de emoción.

2. Mitski, Happy

Mitski se encuentra actualmente en un paréntesis después de que su gira Be The Cowboy la llevara por todo el mundo. Sin embargo, la cantante hizo una parada en Austin antes de su descanso para filmar una actuación para un episodio de Austin City Limits TV. Conocida por su animada presencia en el escenario, Mitski le dio al público una experiencia para recordar. Mitski subió al escenario de ACL para interpretar una mezcla de canciones de su más reciente esfuerzo Be The Cowboy, y arriba le damos un vistazo a su performance del tema Happy.

3. Jungle Fire, Quémalo

Antes de la llegada de su nuevo álbum el próximo 14 de febrero, la agrupación Jungle Fire, con sede en Los Ángeles, comparte hoy un nuevo tema salpicado de afro y latin funk llamado Quémalo, que incluso incorpora unos bongos y saxofones para ponerle más sabor latino al asunto. A mitad de canción se transforma en un caos psicodélico y pegajoso que nos invita a tomar el sol sobre la piel mientras tenemos una bebida fría en la mano.

4. Broken Social Scene, Live at Third Man Records

Broken Social Scene lanzó un nuevo álbum llamado Live at Third Man Records, cuya versión física en vinilo aterrizará en las tiendas el 28 de febrero. Los rockeros indie canadienses son la última banda en grabar en vivo en el famoso Blue Room de Jack White en Third Man Records, interpretando cinco temas que abarcan toda su carrera, incluyendo un par de temas de su más reciente álbum, Hug of Thunder de 2017: Stay Happy y Gonna Get Better.

5. Yola, Tiny Desk Concert

El 2019 fue un excelente año para la cantautora británica de soul country, Yola, quien grabó su álbum debut Walk Through Fire con Dan Auerbach de los Black Keys, y contribuyó con las voces del supergrupo country The Highwomen. Ahora parece estar lista para mantener el impulso, ya que arrancó el 2020 con una excelente actuación en el Tiny Desk Concert de NPR, durante la que interpretó sus temas Faraway Look, I Don’t Wanna Lie e It Ain’t Easier. Disfrútalo arriba.

6. of Montreal, UR FUN

of Montreal, el proyecto de Kevin Barnes, estrenó el fin de semana un nuevo álbum llamado UR FUN, del que tuvimos la oportunidad de escuchar sencillos como Peace to All Freaks, Polyaneurism y You’ve Had Me Everywhere. UR FUN es la continuación de White Is Relic/Irrealis Mood de 2018, y de acuerdo con un comunicado de prensa, el álbum está inspirado en la relación de Barnes con la compositora Christina Schnieder de Locate S,1. Las inspiraciones musicales del LP incluyen She’s So Unusual de Cyndi Lauper y Control de Janet Jackson, ya que Barnes se propuso que cada canción del álbum fuera un sencillo pegadizo.

7. Jhené Aiko, P*$$Y FAIRY (OTW)

Jhené Aiko comienza el año nuevo con un tema titulado P*$$Y FAIRY (OTW), acompañado de un video oficial, y aunque la letra del nuevo tema es bastante explícita pues cuenta cómo la pareja de Jhené es casi un hada madrina para su vagina, los visuales que acompañan la canción con toques de R&B son un poco más sutiles y sensuales: en el clip vemos a Aiko y su pareja de baile realizando una mezcla de movimientos coreografiados en un estudio de color púrpura. Dale un vistazo arriba.

8. Salt Cathedral, Te Quiero Olvidar

Luego del lanzamiento de Caviar el pasado mes de diciembre, los colombianos de Salt Cathedral se traen esta semana su sencillo Te Quiero Olvidar, que formará parte del álbum debut de la agrupación, que se espera salga en el mes de abril. En el tema, el dúo experimenta con ritmos caribeños y elementos etéreos mientras la letra nos habla sobre lo que se siente tratar de olvidar a alguien que si bien no se aleja por completo de nosotros, tampoco busca ser sincero y entregarse por completo. Escúchala arriba.

9. Wallows, Remember When

Tomado de su álbum debut del pasado marzo, Nothing Happens, Wallows compartieron el extraño y maravilloso nuevo video del track Remember When. En el clip, el trío compuesto por Dylan Minnette, Braeden Lemasters y Cole Preston, parecen estar atrapados en un laberinto, y todo se vuelve un poco trippy a medida que los visuales avanzan. Este single con un sonido indie clásico es su primer lanzamiento del año 2020, y prometen que más música nueva estará aterrizando en los próximos meses.

