9 lanzamientos recientes que debes escuchar: 100 Gecs + The Strokes + Gorillaz y más

En la selección de lanzamientos musicales del día tenemos a 100 gecs con el nuevo remix de gec 2 Ü, The Strokes estrenó su nuevo álbum, Gorillaz se trae el nuevo episodio de su serie virtual con el tema Aries, Phoebe Bridgers rompió con la monotonía en las presentaciones de cuarentena y más. ¡Comencemos!

1. 100 Gecs, gec 2 Ü (Remix) [feat. Dorian Electra]

Ante la inminente llegada de su nuevo álbum 1000 gecs & The Tree of Clues, el dúo compartieron su más reciente remix de su sencillo gec 2 Ü, en esta oportunidad con la colaboración con el futurista del pop, Dorian Electra. Nuevamente Dylan Brady y Laura Les nos dan muestra de su maestría y creatividad con esta pieza experimental.

2. The Strokes, The New Abnormal

Después de siete años sin publicar un disco , The Strokes finalmente regresó a con un nuevo proyecto musical titulado The New Abnormal, el cual tiene como portada la famosa pintura de Jean-Michel Basquiat, Bird on money. Esta semana tuvimos un adelanto del disco con Brooklyn Bridge to Chorus, con el que la banda nos dio una muestra de su acercamiento al rock de los 80 que tendría en este disco.

3. Gorillaz, Aries (feat. Peter Hook & Georgia)

Como parte de su serie Song Machine, Gorillaz estrenó el tercer episodio de esta serie virtual con el tema Aries en colaboración con Peter Hook y Georgia, un tema con el espíritu luchador del signo. Jamie Hewlett dirigió el video en el que vemos a la banda en un automóvil conduciendo por las calles de una ciudad, con una referencia al COVID-19 al final del video.

4. Selena Gomez, Boyfriend

Tan solo un día después de haber estrenado una versión deluxe de su álbum Rare, Selena Gomez decidió explorar con humor e ironía el deseo de estar en una relación en su nuevo video Boyfriend, en el que paradójicamente le explica a un sapo esta situación. Selena ha dejado muy en claro que en estos momentos una relación sentimental está en el último lugar de su lista de prioridades, pero se permitió divertirse con este tema.

5. Au/Ra, Ideas

Después de un 2019 en el que nos dio muy buenos sencillos, la cantante de 17 años regresa en este 2020 con nuevas Ideas en este banger electro-pop que se queda grabado en tu cabeza desde el primer momento en el que lo escuchas.

6. Phoebe Bridgers, Kyoto

Phoebe Bridgers rompió con lo establecido en las presentaciones musicales de la cuarentena durante su reciente participación en Jimmy Kimmel Live! donde interpretó su más reciente sencillo Kyoto. Phoebe escogió un lugar mucho más íntimo: su bañera y decidió hacer la presentación con un omnichord y un micrófono de juguete.

7. Kafu Banton, Tu Eres un Bom Bom (feat. Bad Gyal)

Desde el primer momento en el que escuchó el tema del MC panameño Kafu Banton, Bad Gyal se quedó enganchada con la canción y no podía parar de escucharla. En este sentido, se hicieron los contactos necesarios para que la española participara en el remix lo que resultó en dembow duro con efluvios jamaicanos en las guitarras, en el que Gyal aporta sus propios versos sobre gustarse como una mujer que llama la atención allá donde va.

8. Twenty One Pilots, Level of Concern

Tyler y Josh regresan después de dos años sin lanzar música desde el estreno de su disco Trench en 2018. El tema es sencillo pero con un mensaje esperanzador y fue compuesto en guitarra eléctrica. El video fue grabado en el estudio del dúo junto con clips de ellos haciendo actividades mundanas. Las ganancias que genera la canción serán donadas a Crew Nation, una fundación que se encarga de ayudar a las personas que trabajan en la organización de conciertos y festivales, que se han visto afectados por la pandemia.

9. Blink-182, Happy Days

Blink le hizo un regalo a sus fanáticos con el lanzamientos de su más reciente sencillo Happy Days. En un post de Instagram la banda le preguntó a sus fans si querían aparecer en el video de la canción. En la pieza, la banda aparece rockeando desde sus casas (haciendo labores cotidianas como lavarse las manos) mientras que sus fanáticos también aparecen haciendo cualquier cosa como tocar guitarra, jugando sus mascotas y más. Entre esos fanáticos hay nombres importantes Machine Gun Kelly o Bella Thorne.

