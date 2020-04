9 lanzamientos recientes que debes escuchar: 100 gecs + Christine & The Queens + The Marías y más

Llegamos a otro lunes, a otra semana de cuarentena, pero también a un nuevo encuentro con más música nueva, así que mantén esa energía en alto porque 100 gecs se trae el video de su remix con Dorian Electra, Christine & The Queens se trae I Disappear In Your Arms, y la banda angelina The Marías estrena un clip en vivo para Clueless. Además, veremos un nuevo Tiny Desk Concert de Anderson .Paak & The Free Nationals; Tessa Violet es todo un mood con su video Bored, y Feng Suave se trae un poco de surrealismo pop de I’m Warping Here. ¡Comencemos!

1. 100 gecs + Dorian Electra, gec 2 Ü (remix)

Si abres un diccionario y buscas la palabra caos, lo más probable es que aparezca este video de 100 gecs y Dorian Electra para el remix del track Gec 2 Ü, que formará del nuevo proyecto del dúo experimental llamado 1000 Gecs and the Tree of Clues. En el clip vemos a Dorian llamando a una línea telefónica especial de 100 Gecs, aunque la llamada no se conecta ya que Dylan y Laura se encuentran absortos en varias tareas extrañas: hornear monedas, hacer trucos de magia con una guitarra, y realizar una sesión de espiritismo con cereales y bebidas energéticas.

2. Christine and The Queens, I Disappear In Your Arms

Después de develar su increíble EP La vita nuova el pasado mes de febrero, Christine and the Queens se trae hoy una de las joyas del EP, I Disappear in Your Arms, con un lyric video que acompaña este beat listo para la pista de baile. Producido por Christine y Ash Workman, el EP marcó su primer lanzamiento en solitario en 18 meses, y esperamos que sea solo un vistazo del material que esté preparando para este año.

3. The Marías, Clueless

La agrupación The Marías se trae hoy un video para su canción Clueless, perteneciente a su disco compilación Superclean Vol. I & Superclean Vol. II, y que se trae un twist, pues sirve como una especie de diario visual para lo que fue la gira de la banda en noviembre de 2019, en la que visitaron Indonesia, Malasia, Tailandia y Hong Kong. La estética está bastante retro y ochentosa, y pueden disfrutar del clip arriba.

4. Anderson .Paak + Free Nationals, Tiny Desk Concert

El Tiny Desk Concert de Anderson .Paak grabado en el 2016 es quizás el más visto en la historia de la serie de NPR, así que hacer una segunda parte estaba dado por sentado: .Paak y su banda de apoyo Free Nationals se reunieron el pasado 4 de marzo (antes de la llegada del coronavirus) a grabar este concierto con la ayuda de la vocalista India Shawn y Chronixx, en donde interpretaron los temas Beauty & Essex, On Sight, Gidget y Eternal Light. Disfrútalo arriba.

5. Tessa Violet, Bored

Cuando la artista indie norteamericana Tessa Violet escribió por primera vez Bored, la verdad es que no tenía ni idea de que su pegajosa melodía se convertiría pronto en una profecía. La canción gira en torno a un cuento que seguramente todos conocíamos bien antes de esta época de distanciamiento social: de no interesarse en absoluto por ningún proyecto que usamos para llenar nuestros días a medias, de ansiedad y aislamiento. Como la misma Tessa lo dice mejor en el video: “Estoy tan aburrida de despertar”.

6. Feng Suave, I’m Warping Here

El dúo psych-pop holandés Feng Suave lanzó el fin de semana su tema I’m Warping Here, que comienza con un sonido frío y de playa, antes de detenerse repentinamente 33 segundos y reducirse instrumentalmente. La banda conformada por Daniël Schoemaker y Daniël de Jong entonces comienzan a confesar algunas cosas que lamentan como robar juguetes de todos sus amigos favoritos cuando eran niños. La canción es el tercer sencillo del próximo EP de Feng Suave, Warping Youth, que saldrá el 26 de junio.

7. Deerhoof, Farewell Symphony

Los vanguardistas indie Deerhoof se traen un nuevo tema, Farewell Symphony, extraído de su próximo álbum, Future Teenage Cave Artists, que saldrá el 29 de mayo a través de Joyful Noise Recordings. La pista es bastante frenética, pero Deerhoof controla el caos de forma experta, ya que el estruendo de la batería, los riffs de guitarra y las voces de la cantante Satomi Matsuzaki se combinan en cuatro minutos hipnotizantes. La canción toma prestado su título de la Sinfonía Nº 45 de Franz Joseph Haydn, también conocida como la Sinfonía del Adiós, y el video superpone la pista de Deerhof sobre una orquesta interpretando la sinfonía original.

8. J Balvin, Verde

El fin de semana, el colombiano J Balvin dejó caer el video musical de su tema Verde, incluido en su más reciente álbum, Colores. En el visual dirigido por Colin Tilley, vemos a Balvin convertirse en una persona en miniatura, muy parecida a un duendecillo irlandés, Este es el quinto video de Colores con Tilley al timón después de Rojo, Amarillo, Gris, Morado, y Blanco.

9. Lil Mariko + Full Tac, Don’t Touch

¿Recuerdan el éxito viral Where’s My Juul? Pues ahora el dúo responsable de la canción, Lil Mariko y el productor Full Tac están de vuelta con más electrónica, glitches y gritos de death metal gracias a Don’t Touch, una pista tan demente como increíble en la que Lil Mariko habla de agarrar sus tacones Loubutin y castrar a alguien con la intensidad que se imaginan. Ya podemos imaginarnos los clips de TikTok.

