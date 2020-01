9 lanzamientos recientes que debe escuchar: Mac Miller + BTS + David Bowie y más

Nuestra selección musical de hoy les trae los mejores lanzamientos del día, para que inicies el fin de semana con buen pie. Primero, les mostramos el álbum póstumo de Mac Miller, titulado Circles y luego, les traemos Black Swan, el más reciente clip de BTS. Además, les presentamos una canción inédita de David Bowie, titulada I Can’t Read.

1. Mac Miller, Circles

Circles es el nuevo disco póstumo del cantante Mac Miller. Siendo el primer LP que sale en su nombre después de su muerte, su familia se aseguró de que su legado musical viviera para siempre. El proyecto está compuesto por 12 temas, y la mayoría son tracks inéditos. Circles es una pieza complementaria de Swimming, el quinto y último álbum de Miller, lanzado un mes antes de su inesperada muerte.

2. BTS, Black Swan

BTS compartió el impresionante vídeo para el nuevo sencillo Black Swan. La pista aparecerá en el álbum MAP OF THE SOUL: 7, que estará disponible a partir del 21 de febrero. El clip presenta una actuación de MN Dance Company, una de las compañias de ballet de Corea Del Sur más exitosas de Asia.

3. David Bowie, I Can’t Read

Parlophone Records abrió una vez más la bóveda de David Bowie y compartió la última canción inédita del próximo EP, Is It Any Wonder?. Viene en forma de una versión alternativa de I Can’t Read, que data de 1997 y que apareció originalmente en el álbum debut homónimo de 1988 de Tin Machine, el super grupo de Bowie con Reeves Gabrels, Tony Fox Sales y Hunt Sales. Según un comunicado de prensa, “en el otoño de 1996, durante las etapas de mezcla de Earthling (1997), Bowie volvió a grabar la pista, que, en una etapa, apareció en una versión masterizada del álbum”.

4. Best Coast, Everything Has Changed

Best Coast, la banda estadounidense de indie rock compuesta por el dúo Bethany Cosentino y Bobb Bruno, compartió un vídeo titulado Everything Has Changed, que fue dirigido por Ryan Baxley y para el cual, contaron con la colaboración de varios de los miembros del reality tv show Vanderpump Rules. El clip protagonizado por Beth Cosentino, sirve para promocionar el próximo disco de la agrupación de Los Ángeles, Always Tomorrow, que estará disponible a partir del 21 de febrero.

5. Empress Of, Call Me

Empress Of, la cantante estadounidense que impactó la escena musical con su disco debut Me, que compartió en el 2015, estrenó la primera pista del año, titulada Call Me. La artista radicada en Los Ángeles, cuyo verdadero nombre es Lorely Rodriguez, no había compartido música (como lead singer) desde el estreno de su LP Us, en el 2018.

6. Rina Sawayama, Comme Des Garçons

Rina Sawayama anunció que su álbum debut SAWAYAMA, se estrenará el 17 de abril, como una continuación del EP RINA, que estrenó en el 2017. Es por eso que el lanzamiento de su single, Comme Des Garçons (Like The Boys), fue estrenada en una fecha estrategica. Este tema de house y con graves pesados, rinde homenaje a las pistas de baile de principios de la década de 2000 que, de acuerdo con la cantante “me hicieron sentir segura”.

7. The 1975, Me & You Together Song

Este abril, The 1975 lanzará su nuevo álbum Notes On A Conditional Form, el seguimiento de A Brief Inquiry Into Online Relationships del 2018. Después de sencillos dispares que van desde la desgarradora People y Frail State Of Mind, la banda ahora ofrece el cuarto corte del álbum, un regreso irregular a la forma llamada Me & You Together Song.

8. Victoria Bigelow, To Everyone I’ve Loved Before

To Everyone I’ve Loved Before es el nuevo tema de la cantante y compositora de Nashville Victoria Bigelow, quien usa esta deslumbrante canción magníficamente retro para disculparse con las personas del pasado, por su comportamiento imprudente, y para sí misma, por soportar algunas situaciones difíciles a lo largo de los años.

9. 070 Shake, Modus Vivendi

Durante el último año, la rapera 070 Shake ha estado tallando un nombre por sí misma, lo que la llevó a proyectos de peso pesado como el de Kanye West, ye, y Daytona de Pusha-T. Ahora, la artista de 22 años compartió su álbum debut, Modus Vivendi. El LP cuenta con 14 canciones, de las cuales, ya había compartido Nice to Have y Morrow, además de Under the Moon y Guilty Conscience.

