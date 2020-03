9 de cada 10 personas en el mundo tienen algún prejuicio hacia las mujeres y su papel en la sociedad

Resulta toda una paradoja el hecho de que en la época en la que el movimiento feminista ha logrado impactar con más fuerza en la dinámica de la sociedad mundial, sea precisamente en la época en donde exista mayor rechazo hacia la igualdad de género, de acuerdo con los resultados de un reciente estudio.

A pesar de que la brecha de la igualdad se ha reducido, 91% de los hombres y 86% de las mujeres tienen sus reservas con respecto a las mujeres en relación con la política, la economía, la educación, la violencia o los derechos reproductivos.

De acuerdo con The Guardian, el primer índice de normas sociales de género mide cómo las creencias sociales obstruyen la igualdad de género en áreas como la política, el trabajo y la educación, y contiene datos de 75 países, que abarcan más del 80% de la población mundial.

Este estudio revela que casi la mitad de la población de estudio cree que los hombres son mejores líderes políticos y más del 40% cree que son mejores ejecutivos de negocios en comparación con las mujeres. Un tercio de los hombres y mujeres creen que es aceptable de que un hombre golpee a su esposa.

El estudio fue realizado por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas entre los años 2005-2009 y 2010-2014, quienes hicieron un llamado a los gobiernos del mundo a promover políticas y legislaciones que permitan a sus ciudadanos superar estas barreras de género.

De los 75 países que forman parte del estudio, solo seis de ellos no arrojan muestras de rechazo hacia las mujeres. Si bien más del 50% de la población en países como Andorra, Australia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia son libres de prejuicios de género, el progreso de la materia en estos países no es absoluto.

Suecia, por ejemplo, es uno de los países (junto con Sudáfrica, India, Ruanda y Brasil) en los que el porcentaje de personas que tienen, al menos, una reserva hacia la igualdad de género, incrementó en los nuevos años de muestra del estudio. Más de la mitad de la población en el Reino Unido y en los Estados Unidos tiene al menos un prejuicio con respecto a este tema.

Voceros de las Naciones Unidas comentaron que si bien en los próximos cinco años se espera un progreso en la materia en diversos países, para ese tiempo muchos países no habrán avanzado en ello, por lo que no pueden darse por sentado los avances y se debe seguir trabajando por un mundo en donde la igualdad sea la norma y no la excepción.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?