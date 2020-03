8M: Hoy en día, ser mujer significa dejar atrás la sumisión y el silencio

El Día Internacional de la Mujer se marca en el calendario cada 8 de marzo como un evento global que celebra y apoya los derechos de la mitad de la población del planeta, quienes deben hablar más alto, multiplicarse hasta el infinito y hacerse sentir hasta en el asfalto para ser escuchadas. En los últimos 100 años ser mujer ha pasado de ser una campaña color rosa de marketing hasta convertirse en una consigna que deja la garganta en un grito.

Hoy en día, ser mujer significa dejar atrás la sumisión y el silencio. Significa no hacerle la vida cómoda al establishment y a los poderes que buscan que aceptemos el status quo. Es pedir la dignidad de poder vivir sin la mordaza de la violencia institucionalizada por estados machistas; pedir castigo para hombres que nos asesinan y descuartizan; pedir que los violadores sean los juzgados y no la ropa que llevábamos puesto; es pedir que no tengamos que arriesgar la vida con un aborto clandestino. Es estar cansadas de dejar de ser ciudadanas de segunda clase.

Ayer, Latinoamérica y el mundo se levantó como una ola de puños en el aire, de consignas, de cantos y de caminatas infinitas en solidaridad, en hermandad, sin binarios de género y con la valentía en los labios. Ayer fue en la calle; hoy, fuera de ella.

Fotografía: Ofe Green

Fotografía: Ofe Green Fotografía: Ofe Green

Fotografía: Ofe Green Fotografía: Ofe Green

Fotografía: Ofe Green

Fotografía: Ofe Green Fotografía: Ofe Green

Fotografía: Ofe Green

Fotografía: Ofe Green

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?