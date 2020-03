8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Thundercat + A. Chal + Rich The Kid y más

La selección musical del día llega con lo más reciente de Thundercat, con una balada romántica y electrónica de A.CHAL, y una explosión de barras de Rich The Kid. Además, Låpsley adelanta su próximo disco con Speaking Of The End; Hayley Williams estrena remix con Caroline Polachek y Kash Doll se trae el video de Rich Hoochie. ¡Comencemos!

1. Thundercat + Ty Dolla $ign + Lil B, Fair Chance

Thundercat se trae hoy la nueva canción Fair Chance, el más reciente tema de su próximo álbum, It Is What It Is. La canción producida por Sounwave cuenta con Lil B y Ty Dolla $ign, el artista la describe en un comunicado de prensa como un homenaje a Mac Miller. “Esta canción es acerca de Mac… cuando murió le sacudió el suelo a la comunidad de los artistas”.

2. A.CHAL, Pink Dust

El peruano residente en NYC, A.CHAL, se trae esta semana una balada que nos habla de la euforia que sentimos cuando nos estamos enamorando: se llama Pink Dust, y al escucharla nos recuerda a Frank Ocean y Post Malone. De acuerdo con el artista, está inspirado en una cita que tuvo en California, y en el color rosado de la arena durante el atardecer. Escúchala arriba.

3. Rich The Kid, Far From You

Rich The Kid comparte hoy el video de Far From You, un tema tomado de su último álbum BOSS MAN. Dirigido por Cole Bennett de Lyrical Lemonade, el visual presenta al rapero reflexionando sobre su éxito en el último par de años.

4. Kash Doll, Rich Hoochie

Hace menos de un año que la rapera Kash Doll estrenó su álbum debut, Stacked, pero ya está lanzando nueva música en un sólido clip: Rich Hoochie. Jugando con el título del single, vemos a kash en un yate con filetes y langostas emparejados con bolsas de Cheetos picantes mientras cena con sus seres queridos y le dedica unas barras a sus haters.

5. ADULT., Have I Started At The End

El prolífico dúo electrónico de vanguardia ADULT. se traen hoy un caótico single llamado Have I Started at the End, que forma parte de su nuevo álbum, Perception is/as/of Deception, que saldrá a través de Dais Records el 10 de abril. El tema mantiene con éxito los sonidos sintetizados de Nicola Kuperus y Adam Lee Miller, mientras repiten un mantra que cuestiona la fragilidad y la frustración de la vida.

6. Låpsley, Speaking Of The End

Con su esperado nuevo álbum que llegará a finales de semana, Låpsley deja caer el nuevo sencillo extraído de la producción: se trata de Speaking Of The End, que le sigue a los temas compartidos anteriormente Ligne 3, Womxn y My Love Was Like The Rain, que también se incluirán en Through Water, que se publicará el 20 de marzo a través de XL Recordings.

7. Hayley Williams, Simmer (Caroline Polachek Remix)

Petals For Armor será el primer álbum en solitario de Hayley Williams, pero es un esfuerzo en colaboración: trabajó con los tres miembros de Boygenius (Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker) en una canción, y hoy, compartió una nueva versión de Simmer, remezclada por alguien que sabe una o dos cosas sobre el lanzamiento de una carrera en solitario: la ex líder de Chairlift, Caroline Polachek, quien hace de la canción un track con más ira y más sensualidad.

8. Masego, King’s Rant

El rapero Masego regresa esta semana con una canción triunfal para iniciar su 2020: King’s Rant. El músico nacido en Jamaica y criado en Virginia contó con Jah y Jasper para la producción en la pista, con Maurice Brown en las trompetas, y Dan Foster el piano para traernos una pista en donde se jacta de tener las ventas de de J. Cole y Will Smith, así como de poseer “el efecto Drake“.

