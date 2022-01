8 lanzamientos recientes que debes escuchar: The Weeknd + Aurora + David Bowie + King Gizzard and the Lizard Wizard y más

En la selección musical de este New Music Friday nos traemos el recién estrenado disco de The Weeknd; Aurora adelanta un par de temas más de su próxima producción discográfica, y nos llega Toy, el “disco perdido” de David Bowie. Además, King Gizzard and The Lizard Wizard se vienen con un nuevo remix de DJ Shadow, Gunna y Chloë comparten You and Me, y Gupi deja caer su más reciente disco. ¡Comencemos!

1. The Weeknd, Dawn FM + Sacrifice

The Weeknd finalmente lanzó hoy su esperado nuevo álbum, Dawn FM. El LP de 16 pistas incluye el exitoso single Take My Breath, así como colaboraciones con Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never y el actor y comediante Jim Carrey, que entabló una amistad con The Weeknd durante la pandemia. Para celebrar el lanzamiento, The Weeknd también compartió el vídeo de su tema Sacrifice, dirigido por Cliqua, y en donde vemos a Abel Tesfaye en una rueda gigante en un extraño purgatorio.

Publicidad

2. Aurora, A Dangerous Thing + Everything Matters

Aurora compartió dos nuevas canciones, A Dangerous Thing y Everything Matters, un nuevo adelanto del próximo álbum de la artista noruega, The Gods We Can Touch, que saldrá a la venta el 21 de enero a través de Decca. Hablando de Everything Matters, que cuenta con la colaboración de la artista francesa Pomme, Aurora dijo: “Es una historia muy extraña. Una historia que me gustaría que la gente descubriera por sí misma. Me puse en contacto con una artista francesa, Pomme, para que me escribiera el final. Y es hermoso. Sensual. Y real”.

3. David Bowie, Toy

Ya se puede escuchar por primera vez (oficialmente) el famoso álbum “perdido” de David Bowie de 2001, Toy, la continuación de Hours… de 1999, que se archivó tras una disputa con el entonces sello EMI/Virgin. Según cuenta la historia, Bowie pretendía originalmente lanzar Toy por sorpresa en 2001, pero EMI/Virgin descartó la idea, y Bowie abandonó el disco y comenzó a trabajar en su disco de 2002, Heathen. Compuesto por versiones reimaginadas de canciones de su catálogo y un par de novedades, el disco se filtró en 2011 y hoy se publica oficialmente en plataformas de streaming.

4. King Gizzard and The Lizard Wizard + DJ Shadow, Black Hot Soup

King Gizzard & The Lizard Wizard comparten hoy una nueva versión hecha por DJ Shadow de su tema Black Hot Soup, incluido en su LP Butterfly 3000 del año pasado. La versión de DJ Shadow de la canción, llamada My Own Reality Re-Write, es el tercer single y la pista de apertura de Butterfly 3001, un álbum completo de remezclas del disco, que sale el 21 de enero a través de KGLW.

5. Gunna + Chloë, You & Me

Entre rumores de que andan saliendo, Chlöe se une hoy a al rapero Gunna en una canción de su nuevo álbum DS4EVER: se trata de un tema producido por Taurus, llamado You & Me, en el que ella contribuyó a la composición. El tema toma el éxito de Jon B. de 1998, They Don’t Know, y se apoya en un contorsionado ritmo de bajo tempo con mínimos rasgueos de guitarra.

Publicidad

6. Gupi, you’re it

Integrante del multitudinario colectivo PC Music, Gupi ha alcanzado el éxito principalmente con sus producciones en las que Fraxiom se encarga de las voces. No solo el éxito hiperpop Thos moser, sino también su álbum conjunto bajo el nombre de Food House, en donde hicieron música pop con múltiples ángulos. Incluso por su cuenta, el productor lanza a veces ritmos extraños, de los que el álbum you’re it es la colección más reciente.

7. Earl Sweatshirt, Titanic

Earl Sweatshirt reveló esta semana más detalles de su próximo álbum, Sick!, junto con un nuevo single llamado Titanic que fue producido por Black Noi$e. El disco saldrá el 14 de enero y cuenta con una decena de pistas. “Sick! es mi humilde ofrenda de 10 canciones grabadas a raíz de la pandemia mundial de coronavirus y sus posteriores cierres”, dijo Earl en un comunicado. “Antes del virus había estado trabajando en un álbum al que puse el nombre de un libro que solía leer con mi madre (The People Could Fly). Una vez que llegaron los cierres, la gente ya no podía volar. Un sabio dijo que el arte imita a la vida. La gente estaba enferma. La gente estaba enfadada, aislada e inquieta. Me apoyé en el caos porque era evidente que no iba a ninguna parte. Estas canciones son lo que pasaba cuando salía a tomar aire”.

Publicidad

8. Kaydy Cain, Bunny Party

Para cerrar la lista del día de hoy nos traemos Bunny Party, el tema más reciente del artista español Kaydy Cain, que luego de estar bastante ocupado el año pasado, parece que mantendrá el mismo ritmo de lanzamientos en el 2022. Así que hoy tenemos al integrante de La Mafia del Amor regalándonos este tema de K-Pop That Pussy, con un vídeo dirigido por Irene Montes, y que está más que caliente, con muchas chicas con poca opa y estética kawaii.

Gracias por leer nuestros informes. El periodismo independiente no se financia solo. Necesitamos de tu apoyo con una contribución, ya sea grande o pequeña para un café para nuestro crew. No importa en qué parte del mundo estés, apóyanos desde tan solo CLP 1.000 por WebPay (si estás en Chile) o un USD 1 por PayPal (si estás fuera de Chile).

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?