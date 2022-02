8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Saweetie + Vince Staples + FOALS + Rex Orange County y más

La selección musical del día de hoy se trae un adelanto del próximo disco de Saweetie; Vince Staples deja caer el primer single de su álbum Ramona Park Broke My Heart, y nos iremos a un bucle pop con el más reciente vídeo de FOALS. Además, Rex Orange County nos regala una oda al enamoramiento en su nuevo sencillo; Silk Sonic se vienen con un increíble cover, y nos iremos a Madrid y Buenos aires en el nuevo vídeo de Abraham Mateo junto a L-Gante y Omar Montes. ¡Comencemos!

1. Saweetie + H.E.R., Closer

Saweetie estrenó esta semana un nuevo single llamado Closer, un tema de baile asistido por H.E.R. sobre la vida despreocupada y el disfrute de uno mismo. La canción llega mientras los fans de la artista esperan pacientemente su esperado proyecto Pretty Bitch Music, que se espera que llegue a finales de este año. En el clip dirigido por Hannah Lux Davis, vemos a Saweetie haciendo paradas en diferentes lugares del mundo y visitando a los novios que tiene en cada ciudad.

2. Vince Staples + Mustard, MAGIC

Vince Staples estrena hoy su nuevo single MAGIC, coproducido por Mustard, y que es el primer adelanto del próximo álbum del rapero de Long Beach, titulado Ramona Park Broke My Heart, que saldrá a la venta en abril. Hablando del disco en un comunicado de prensa, Staples dijo sobre el título: “Es un símbolo del hogar. Y todo el mundo tiene un hogar. Aunque es muy personal para mí, todo el mundo puede identificarse con él. Por eso pensé que funcionaría para este capítulo”.

3. FOALS, 2am

Después de revelar la canción días atrás, los británicos de FOALS comparten el vídeo del tema 2am. La canción pertenece al próximo álbum del trío, Life Is Yours, previsto para el verano. El vídeo es obra de la directora Tanu Muiño y fue rodado en Kiev, y el líder del grupo, Yannis Philippakis, dijo sobre el clip lo siguiente: “Nos encanta el trabajo de Tanu. No era una colaboración que hubiéramos previsto, pero me encontré con Tanu en Londres, congeniamos y decidimos trabajar juntos. En cuanto hablé con Tanu, se interesó por la repetición de la letra, que simboliza el hecho de estar atrapado en patrones repetidos de mal comportamiento. Quería visualizarlo con laberintos y bucles”.

4. Rex Orange County, Amazing

Rex Orange County regresa hoy con el vídeo musical de su nuevo single, Amazing, la segunda propuesta de su próximo álbum Who Cares?. La canción es como un rayo de sol, y el cantante la describe como una oda al enamoramiento, con visuales que incluyen marionetas dirigidas por Chris Ullens. El cuarto álbum de Rex saldrá a la venta el 11 de marzo a través de Sony y contará con una nueva colaboración con Tyler, The Creator.

5. Silk Sonic, Love’s Train (Con Fun Shun cover)

Anderson .Paak y Bruno Mars, que se unieron el año pasado como el dúo romántico Silk Sonic, volvieron a unir fuerzas para jugar con su chispa de hombres enamorados para el feriado más romántico, ofreciendo para San Valentín una canción sobre el amor mientras profundizan en la estética funk de los años 70 y 80. Esta vez se inspiran directamente en sus influencias, versionando el éxito R&B de 1983 de la banda Con Funk Shun, Love’s Train, que es más suave que la seda.

6. Abraham Mateo + L-Gante + Omar Montes, Vamos Que Nos Vamos

El cantante, compositor y productor español Abraham Mateo dejó caer recientemente su tema Vamos Que Nos Vamos, con el apoyo del argentino L-Gante y la estrella del trap española Omar Montes. Según Mateo, el tema es “perfecto para musicalizar fiestas y noches locas”, y en un comunicado, la describe como “una apisonadora musical. La canción con más fuerza que he sacado hasta el momento. La escribí en 2018 y me sorprende que siga sonando con la misma frescura cuatro años después”. El vídeo oficial de esta rola fue dirigido por Willy Rodríguez y filmado en Madrid y Buenos Aires.

7. Tinashe, Naturally

Inspirada en el terror psicológico y sangriento de los años 70, el nuevo vídeo de Tinashe para su canción Naturally muestra a la cantante en un baño de sangre literal en una granja bañada por el sol en la que aparentemente mata a los locales, excepto a sus bailarines, y realiza una coreografía increíble. Naturally es el primer sencillo de la versión de lujo del álbum 2021 de Tinashe, 333, que añade cuatro nuevas canciones al segundo disco de la cantante publicado de forma independiente.

8. Sharon Van Etten, Porta

Sharon Van Etten vuelve con el vídeo oficial de su primera canción en solitario desde 2020 con Porta. La canción detalla los sentimientos de pérdida de autoestima y seguridad. El clip que acompaña a la canción fue dirigido por Leslie Raymond y la muestra en un estado de curación catártica, practicando pilates. El vídeo se inspiró en las reuniones semanales de Van Etten con su amiga Stella Cook, que dirige Base Pilates en Carolina del Norte. Dice que Cook la ayudó durante una mala racha en su salud mental durante 2020 a través de sus reuniones.

