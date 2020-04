8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Playboi Carti + Hayley Williams + Kehlani y más

La selección musical del día de hoy da inicio con lo más reciente de Playboi Carti, quien al parecer pronto lanzará nuevo álbum; con un video de Hayley Williams, y con un poco de R&B de manos de Kehlani. Además, Faye Webster nos seduce con el video In A Good Way; Austra se trae nuevo single, y Jayy Grams estrena Hood Tales. ¡Comencemos!

1. Playboi Carti, @ MEH

El rapero Playboi Carti está de vuelta con una nueva canción húmeda y burbujeante, un ritmo es maravillosamente colorido, con todo tipo de glitches y beats. Sobre este marco de producción, Carti escupe versos amenazadoramente para que sus enemigos sepan que no es un juguete. El visual @ Meh es igualmente único. En la oscuridad, Carti se sienta frente a una pantalla azul marina, murmurando la letra de la canción como si estuviera practicando para otra filmación. Junto a él, para divertirse, hay un par de bailarines que se mueven en la oscuridad. @ Meh es el primer tema nuevo de Carti en solitario desde que lanzó su primer álbum de estudio, Die Lit, en 2018. Está a punto de lanzar un nuevo proyecto, Whole Lotta Red, en un futuro próximo.

2. Hayley Willians, Why We Ever

Hayley Williams compartió el lyric video oficial de su nuevo sencillo Why We Ever, que forma parte de Petals For Armor I, su EP lanzado en febrero. La segunda mitad del proyecto llegará el 8 de mayo. Hablando sobre la nueva canción, Williams dijo en una declaración que la escribió cuando estaba “en el punto más bajo en el que había estado en algún tiempo. Mi tristeza se nota. Ahora miro hacia atrás y reconozco que esta noche es el comienzo de una nueva temporada de mi vida, en la que me hago responsable de aprender a amar mejor. Me he decepcionado mucho en el amor. Este fue el comienzo de reconocer los malos patrones y reconocer que estoy lista para salir de ellos”.

3. Kehlani, Everybody Business

Después de sugerir que ya tiene un nuevo álbum en el camino, Kehlani dejó caer hoy su video autodirigido de Everybody Business. Tomado de su siguiente proyecto, actualmente aún sin título, el tema sigue al lanzamiento de Toxic. Al igual que el video de ese track, Kehlani se decidió por un enfoque DIY para Everybody Business, que fue filmado en y alrededor de su casa. El clip se abre con una referencia a su vida amorosa en las noticias, ya que si bien recordamos, en febrero, anunció su separación de YG con la canción Valentine’s Day (Shameful).

4. Faye Webster, In A Good Way

La cantante canadiense Faye Webster, con sede en Atlanta, lanzó hoy el exquisito track In a Good Way, su primera música nueva de este año. Tras el álbum Atlanta Millionaires Club del año pasado, en su nuevo tema se trae teclados encantadores y beats de trap combinados con jazz que acarician los arreglos de cuerdas creando una bruma seductora. “Creo que es mi canción favorita ahora mismo, sobre todo porque es relevante”, dijo Webster sobre el tema. El vídeo que acompaña a la canción es una maravilla de una sola toma con globos sonrientes y una actuación en cámara lenta, dirigido por la propia Webster.

5. Austra, Mountain Baby (Feat. Cecile Believe)

Explorando las diferentes etapas de una relación y el sentimiento de lo desconocido y con la única certeza de que hay que seguir adelante, nos llega el nuevo sencillo de Austra, quien está acompañada por un coro de niños de Toronto, que estará incluido en el nuevo disco HiRUDiN que saldrá a la vente en un par de semanas. Los flashbacks nos recuerdan tanto la incertidumbre como la resistencia así como la más pura alegría.

6. Jayy Grams, Hood Tales

Desde pequeños nos dicen que no debemos actuar con violencia, a menos de que sea en defensa propia, pero muchas veces la realidad es que se tiene que dar el primer paso en ocasiones para salvar tu propia vida. Sin embargo, cuando Jayy Grams actúa en defensa propia en su más reciente sencillo, la situación termina mal para ambas partes involucradas.

7. Courtney Marie Andrews, Burlap String

La cantautora del género americana sigue dándonos muestras de lo que será su próximo disco, ahora con el sencillo Burlap String. Tanto el video como el tema nacieron inspirados por un viaje que realizó a Brisbee, una localidad fronteriza con México en donde Courtney descubrió de alguna forma lo que para ella era “el cielo artístico”, por todo el espíritu y creatividad que se respiraba en el lugar.

8. Tatyana, Wild Card

Tatyana es arpista de formación, pero siempre supo que ese no era el nicho del cual quería formar parte dentro de la industria de la música y eso queda demostrado con su más reciente sencillo Wild Card. La canción está basado en un amante ruso que nunca tuvo durante el tiempo que vivió en el país, aferrándose a los sueños y sentimientos que genera ese primer amor, así sea imaginario.

