8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Megan Thee Stallion + Dua Lipa + Yungblud + Greentea Peng y más

La selección musical de hoy viernes se viene con un banger de Megan Thee Stallion y Dua Lipa, con un vídeo de Yungblud con apariciones de Ozzy y Sharon Osbourne, y con el regreso de la londinense Greentea Peng. Además, Orville Peck estrena el segundo capítulo de su próximo disco Bronco; Sigrid adelanta su próxima producción con el sencillo It Gets Dark, y Rex Orange County deja caer su álbum WHO CARES?. ¡Comencemos!

1. Megan Thee Stallion + Dua Lipa, Sweetest Pie

Megan Thee Stallion y Dua Lipa unen sus fuerzas para una nueva canción llamada Sweetest Pie, que viene acompañada de un tentador vídeo dirigido por Dave Meyers. El visual comienza con dos hombres caminando por un bosque cuando son recibidos por Megan y Dua: al principio, están intrigados por las artistas, pero pronto se dan cuenta de que los pasteles más dulces de Megan y Dua son demasiado para ellos y huyen rápidamente, antes de regresar con un ejército de chicos para intentar acabar con ambas, pero fracasan en su intento, ya que las chicas son las reinas de la batalla.

2. Yungblud, The Funeral

Yungblud compartió hoy viernes su nuevo video para el tema The Funeral, dirigido por Christian Breslauer, y que cuenta con un cameo de Ozzy y Sharon Osbourne. En el visual, el primero de la estrella de rock de Doncaster desde Fleabag del año pasado, Sharon atropella a Yungblud mientras conduce un auto con Ozzy. “¿Qué coño fue eso?” pregunta Ozzy antes de que Sharon responda: “Solo un maldito poser”. Ozzy responde: “Ah, pues atropéllalo otra vez”.

3. Greentea Peng, Listen Your Mind

Tras el lanzamiento de su exitoso álbum MAN MADE el verano pasado, la londinense Greentea Peng vuelve a regalarnos nueva música con el lanzamiento de su nuevo tema Your Mind. “Solo quiero difundir el sonido. Quiero meter a la gente en su corazón. Solo quiero hacer vibrar el alma de la gente”, dijo en un comunicado.

4. Orville Peck, Bronco: Chapter 2

Orville Peck dejó caer hoy el segundo capítulo de su nueva producción discográfica, Bronco, que llegará en su totalidad el día 8 de abril. En un comunicado, Orville explica que “este es mi álbum más apasionado y auténtico hasta la fecha. Me he inspirado en el country rock, en la psicodelia de los 60 y 70, en California y en el bluegrass, con todo anclado en el country. Bronco es la culminación de un año de giras, de escribir en solitario y de atravesar dificultades, y, finalmente, emerger de un momento personal difícil”.

5. Sigrid, It Gets Dark

Tres años después del lanzamiento de su primer álbum, Sucker Punch, Sigrid anuncia hoy que su segundo álbum, How To Let Go, saldrá a la venta el 6 de mayo. Junto a la noticia, Sigrid se trae el vídeo del tema It Gets Dark, dirigido por Femke Huurdeman, y afirma: “creo que es necesario sentir los momentos bajos de la vida para sentir los altos, y tienes que saber lo que apesta para poder apreciar adecuadamente lo bueno. It Gets Dark es una oda a eso. Sinceramente, creo que nunca me había emocionado tanto con el lanzamiento de un single. Es la primera canción que se escribió para mi próximo álbum, y recuerdo la alegría y el alivio que sentí cuando descubrimos el paisaje sonoro. Me sentí como si FINALMENTE supiera cómo va a sonar este segundo disco”.

6. Rex Orange County, WHO CARES?

Rex Orange County se trae hoy su esperado álbum WHO CARES?, que incluye una colaboración con Tyler, The Creator. El primer álbum completo de Rex desde Pony de 2019, lo ve asentarse en un sonido cómodo muy propio. Tyler aparece para un verso en el punto culminante inmediato Open a Window, recordando su trabajo anterior juntos en Flower Boy. El cantante británico anunció el proyecto con el lanzamiento del vídeo de Keep It Up, que fue filmado durante el proceso de grabación del álbum en Ámsterdam.

7. Franz Ferdinand, Hits to the Head

Mucho tiempo ha pasado desde que los escoceses de Franz Ferdinand lanzaran su gran hit Take Me Out en el año 2004, y hoy regresan con una compilación de sus mejores éxitos, Hits To The Head, una colección de 20 temas que nos dan una probadita de esas canciones que convirtieron a la agrupación en un éxito mundial hasta la fecha, y además de 18 clásicos, el álbum incluye dos temas nuevos: Billy Goodbye y Curious, coproducidos por Alex Kapranos, Julian Corrie y Stuart Price.

8. Moderat, Easy Pray

Moderat, el proyecto electrónico de Gernot Bronsert y Sebastian Szary, de Modeselektor, y Sascha Ring, de Apparat, comparten hoy una nueva canción llamada Easy Prey, que aparecerá en su próximo disco MORE D4TA, el primer álbum del trío en seis años, junto con el single principal Fast Land. El vídeo fue dirigido por Cyprien Clément Delmas, y tiene un tono premonitorio, siniestro y oscuro. MORE D4TA saldrá a la venta el 13 de mayo a través de Monkeytown Records.

