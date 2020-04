8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Lolo Zuoaï + Superorganism + Slayyyter y más

Comenzamos la semana con una interesante selección de lanzamientos musicales entre los que destacan Lolo Zouaï asumiendo sus culpas en It’s My Fault, Superorganism uniéndose a la fiebre de las presentaciones desde casa, Slayyyter con su remix de un clásico moderno de la princesa del pop, Gimme More, Beach Bunny con una interpretación de Rearview desde un jardín y más. ¡Comencemos!

1. Lolo Zouaï, It’s My Fault

Lolo Zouaï, una artista parisina de origen neoyorquino, acaba de estrenar una nueva canción y su videoclip, It’s My Fault. Como era de esperarse, el tema es una mezcla de R&B, rap y pop indie. La cantante se deja ver en medio de un campo de flores, contando su aventura amorosa, presa de su culpa.

2. Superorganism, Isolation

El grupo sensación de Internet han sido las figuras más recientes en subirse al tren de los covers en cuarentena gracias a su rendición del famoso tema de John Lennon, Isolation. El grupo se reunió virtualmente para la grabación que fue transmitida por la estación francesa Radio Nova. Su interpretación es relajante y suave, sin el efecto de sonido de Windows que usaron hacia el final.

3. Slayyyter, Gimme More (Remix)



Slayyyter ha demostrado ser una fanática hardcore de Britney Spears, prueba de ello fue un increíble cover que hizo de Everytime el año pasado y ahora nuevamente viene a demostrar todo su amor y obsesión con un remix (no autorizado) de uno de los grandes hits de Brit, Gimme More. Slay no se guarda nada y comienza la pieza de una manera muy sutil: “It’s Slayyyter bitch, material girl I’m just like Madonna“.

4. Jonathan Bree, In The Sunshine

Demostrando que estuvo preparado para la pandemia antes que el resto del mundo, Jonathan Bree nos trae el cuarto sencillo de su disco After The Curtains Close, en el que nuevamente nos trae paz para estos tiempos de la mano de un clip donde el poder del atardecer toma el rol protagónico con una canción de ensueño.

5. Nasty Cherry, Shoulda Known Better

De vuelta con un banger pop-rock que solo ellas podían ofrecernos, Nasty Cherry vuelve con el sencillo Shoulda Known Better. Este es el primer lanzamiento de la banda en este año, el cual llega con un video musical animado, creado y dirigido por Du Blonde. Un tema en el que las chicas hablan sobre las malas decisiones que cometemos en la vida por no pensarlas lo suficiente.

6. Alfie Templeman, My Best Friend (feat. Coach Party)

Alfie se unió a Coach Party para seguir llenando al mundo de pop, esta vez con el tema My Best Friend que estará incluído en su próximo EP, Happiness In Liquid Form. Sin embargo, lejos de ser una canción que celebra a la amistad o a los mejores amigos, este es un tema que habla de cómo al depresión y la tristeza son sentimientos que están ahí para ti siempre, siendo capaces de borrar todo lo que suceda en tu vida, como si se tratara fueran las mejores amigas de cualquier persona.

7. PUP, Anaphylaxis

La banda canadiense compartió su más reciente sencillo (el primero en este año), que no solo es una rebanada típicamente emocionante de punk rock (cuyo nombre hace referencia a “una reacción grave y potencialmente mortal a un desencadenante como una alergia”, por si no lo sabías), sino que también vino acompañado de un vídeo de plastimación que fue dirigido por Callum Scott-Dyson.

8. Beach Bunny, Rearview

Si todos los artistas han tenido sesiones acústicas en las salas de sus casas o en sus habitaciones, Lili Trifilio (vocalista de Beach Bunny) quiso cambiar un poco la dinámica y ofrecernos una serenata de rock acústico desde su jardín con Rearview, tema que está incluído en el más reciente disco de la banda, Honeymoon.

