8 lanzamientos recientes que debes escuchar: King Princess + James Blake + Alfie Templeman y más

En la mitad de semana llegamos con los lanzamientos musicales más destacados del día: James Blake complace a sus fans con covers de hits modernos así como de clásicos de siempre, King Princess ofreció una presentación desde la comodidad de su casa, Alfie Templeman nos llena de disco pop con Happiness in Liquid Form, Angel Olsen estrenó la grabación de una presentación y más. ¡Comencemos!

1. James Blake, Say What You Will + covers

James Blake es la más reciente adquisición en el grupo de artistas que se han dedicado a amenizar la cuarentena de sus seguidores a través de Instagram. El cantautor a través de un live interpretó un nuevo tema llamado Say What You Will, así como covers de temas de artistas como Billie Eilish, Radiohead y Frank Ocean.

2. Alfie Templeman, Happiness in Liquid Form

A mitad de semana nos llega este nuevo bop de Alfie Templeman, una canción con mucha influencia disco pero con la dosis necesario de pop actual. Con este tema Alfie nos demuestra que la felicidad no viene en forma líquida, sino en la mezcla de géneros que lo ubican como una de las estrellas indie británicas más destacadas.

3. King Princess, Tiny Desk Home Concert

Desde la comodidad de su casa con pijamas, una guitarra y dos teclados, King Princess rompió con la dinámica de los lives y le dio a sus fanáticos una presentación acústica en la que interpretó algunos temas de su más reciente disco, Cheap Queen bajo el formato Tiny Desk Concert desde casa.

4. Angel Olsen, Live on KEXP

La cantautora estadounidense grabó una presentación especial desde los estudios KEXP en diciembre pasado que fue estrenada hace algunas horas a través de YouTube. En esa presentación Angel interpretó temas como All Mirrors, Spring, Lark y Chance, dando muestra de todo su talento.

5. Aphex Twin, Tracks

Seis nuevos temas de Aphex Twin han sido subidos a la página de SoundCloud de user18081971 (posiblemente la cuenta personal de Richard D. James), todos ellos muy buenos cabe destacar. Los temas qu1 y s8v1 [brooklyn] son música de ambiente con una importante carga emotiva, Tha2 [world scam mix] y prememory100N pt2 van más direccionados hacia la electrónica, mientras que tha2 perfectamente pudiera formar parte de la banda sonora de una película de ciencia ficción de los 80.

6. Fan Lee, Quiero Perrear

Luego de ser la vocalista de Playa Gótica y de debutar en solitario como Fanny Leona, Fan Lee abre un nuevo capítulo en su carrera artística con este tema que representa el sentimiento que muchas personas tienen durante esta cuarentena, una necesidad imperante de perreo para poder disfrutar de la vida a plenitud.

7. Aesop Rock, Drums On The Wheel + Music From The Game Freedom Finger

Luego de su proyecto Malibu Ken junto a TOBACCO, Aesop Rock regresó con su nuevo EP de 20 minutos de duración compuesto por 10 temas que fueron compuestas por el productor para el videojuego Freedom Finger. El lanzamiento viene acompañado por el video musical para Drums on the Wheel compuesto por visuales de simulaciones de juego.

8. Wallows, OK

La banda liderada por Dylan Minnette (protagonista de 13 Reasons Why) estrenó el video para su tema OK, un tema de pop alternativo en el que vemos a los chicos conduciendo una van por la ciudad al mejor estilo de las películas adolescentes de los 80s y 90s. El video nos recuerda a los primeros audiovisuales que vimos de bandas como Green Day o Red Hot Chilli Peppers.

