8 lanzamientos recientes que debes escuchar: King Krule + Brockhampton + Bombay Bicycle Club y más

Nuestra selección musical comienza con King Krule y su vídeo Cellular, que fue dirigido por Jamie Wolfe, uno de los artistas principales de Rick & Morty. También les mostraremos lo más reciente de BROCKHAMPTON, quien colaboró con Ryan Beatty, para el clip SUGAR; y les mostramos lo último de la banda Bombay Bicycle Club, quienes dejaron caer su vídeo, Is It Real. ¡Iniciemos!

1. King Krule, Cellular

King Krule dejó caer la tercera canción de su próximo álbum Man Alive!, que lleva por nombre Cellular, y se estrena antes del lanzamiento del LP a finales de esta semana. Se trata de un vídeo animado lleno de personajes inquietantes. El clip fue dirigido por Jamie Wolfe, cuyo trabajo ha aparecido en Rick & Morty y que anteriormente trabajó con Archy Marshall en el vídeo para el tema de The Ooz, Vidual.

2. BROCKHAMPTON + Ryan Beatty, SUGAR

BROCKHAMPTON colaboró con el artista Ryan Beatty para el lanzamiento de su clip SUGAR, un vídeo que fue dirigido por Kevin Abstract y que muestra a ambos artistas compartir el escenario mientras que le piden a un amor compartido que decida entre ellos.

3. Bombay Bicycle Club, Is It Real

Is It Real es el más reciente clip de Bombay Bicycle Club, la banda de indie rock británico formada por Jack Steadman, Jamie MacColl, Suren de Saram y Ed Nash, que a principios de este año compartieron su quinto disco de estudio, Everything Else Has Gone Wrong.

4. Lizzo, Adore You (Cover de Harry Styles)

Lizzo le regresó el favor a Harry Styles luego de que este, el año pasado, hiciera un cover de su canción Juice (tema que luego interpretaron juntos); pues ahora la interprete de Truth Hurts cantó Adore You, un tema del segundo disco de Styles. La canción fue interpretada en un ambiente musical semi acústico para el Live Lounge de la BBC Radio 1.

5. Kodak Black, Because Of You

Pagar una condena de cárcel no es obstáculo para el rapero Kodak Black, quien dejó caer el tema Because Of You. El rapero de Florida cumple actualmente su condena de tres años de prisión, pero guardó algo de contenido adicional para la posteridad: el clip fue filmado justo antes de su encarcelamiento y probablemente será una de las últimas imágenes que lanzará antes de que sea dejado en libertad en el 2022.

6. Thundercat, Dragonball Durag

Thundercat se prepara para su primer proyecto musical desde el 2017 con el lanzamiento de su último sencillo, Dragonball Durag, una melodía alegre mezclada con un instrumental producido por Thundercat y Flying Lotus. Juntos hicieron un ritmo que recuerda los instrumentales de jazz y disco-funk que caracterizan al artista.

7. Waxahatchee, Lilacs

La cantante y compositora sureña Katie Crutchfield, mejor conocida como Waxahatchee, se anticipa al lanzamiento de su quinto disco de estudio titulado Saint Cloud con el estreno del tema Lilacs, la canción principal de su próximo proyecto musical y una balada que se acerca a sus raíces del sur de los Estados Unidos.

8. The Strokes, Bad Decisions

The Strokes lanzó su nuevo sencillo Bad Decisions, el segundo tema del próximo álbum de la banda de Nueva York, The New Abnormal, que estará disponible a partir del 10 de abril. El clip es un tema retro que muestra a la banda en la década de los 1980s. Además, fue dirigido por Rick Rubin.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?