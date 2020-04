8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kid Cudi + Girl In Red + Billie Eilish y más

La selección musical del día de hoy se viene con un nuevo track del rapero Kid Cudi, con un estreno de Girl in Red llamado midnight love; y un performance en vivo de Billie Eilish. Además, los británicos de The Streets se unen a Tame Impala en su más reciente single; Chromeo le dedican un par de temas a sus fans durante la pandemia, y Karen O se trae un clásico de Yeah Yeah Yeahs desde casa. ¡Comencemos!

1. Kid Cudi, Leader Of The Delinquents

El último álbum en solitario de Kid Cudi fue Passion, Pain & Demon Slayin’ de 2016, pero se ha mantenido ocupado: en el 2018 colaboró con Kanye West en Kids See Ghosts, y durante el fin de semana, estuvo por Instagram Live anunciando la llegada de una canción llamada Leader Of The Delinquents, que ahora tenemos en su versión oficial. La letra de la canción sobre el fin del mundo y quedarse en casa podría parecer que fue escrita recientemente durante la pandemia de coronavirus, pero es una nueva versión de un track de 2012 que Cudi una vez reveló en vivo. Al parecer, el rapero promete mucho más material en las próximas semanas.

2. Girl In Red, midnight love

La noruega Girl In Red regresa hoy con midnight love, una pista íntima escrita desde la perspectiva de la persona que sufre en una relación. Es su primer single desde que aportó un tema a la banda sonora de Moominvalley 2. En una declaración, Marie Ulven dice que el tema se siente como su mejor trabajo hasta ahora: “es mi primera canción con un piano, pero el enfoque de escribirla fue un poco diferente de lo habitual también. A pesar de que estoy cantando desde mi perspectiva, como la ‘víctima’, en la vida real era yo la malvada”.

3. Billie Eilish, when the party’s over (Live at Coachella)

Si no pudiste ver el documental de YouTube Originals Coachella: 20 Years in the Desert el fin de semana, no te preocupes: Billie Eilish compartió hoy su performance de when the party’s over de la edición 2019 del evento, y que nos da una idea de la escala del show y la intimidad del espectáculo en vivo de Eilish, a quien vemos vestida de blanco y sentada en un taburete mientras su hermano y compañero musical, Finneas, toca la melodía de la canción en un teclado.

4. Chromeo, Clorox Wipe + 6 Feet Away

El dúo electrofunk canadiense Chromeo han estado manteniéndose activos en sus redes sociales y entreteniendo a sus seguidores con algunas canciones dedicadas a nuestra cuarentena durante la pandemia: por adelantado te decimos que son increíblemente divertidas y nada serias: la primera se llama Clorox Wipes, dedicadas a las toallitas desinfectantes; y la segunda se titula 6 Feet Away, es decir, la medida ideal para el distanciamiento social. Al parecer, Dave 1 y P-Thugg estarán haciendo de ahora en adelante una serie semanal con estas pistas así que te invitamos a seguirlos en Instagram.

5. The Streets + Tame Impala, Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better

El grupo británico The Streets están de vuelta con Call My Phone Thinking I’m Doing Nothing Better, un nuevo tema con Tame Impala. La canción marca la primera nueva música del proyecto de rap en nueve años, después de Computers and Blues de 2011. En el video de la canción aparece Mike Skinner tratando de llamar a Kevin Parker de Tame Impala, mientras un teléfono clásico Nokia muestra la frase Social Distancing en su pantalla. La canción es el tema de apertura de la próximo mixtape de The Streets, None of Us Are Getting Out of This Life Alive, que saldrá el 10 de julio a través de Island Records.

6. Karen O, Our Time

Karen O nos regala esta semana una interpretación de Our Time, una rareza de la banda neoyorquina Yeah Yeah Yeahs del 2001, en un video reciente publicado en Instagram. La cantante explica brevemente cómo su familia ha llegado a un mes de auto-aislamiento, antes de presentar el track como “la primera canción que escribí para los Yeah Yeah Yeahs“. El video también muestra a Baren rodeada de luces delicadas, banderines de fiesta y un breve cameo de su hijo, Django. Disfrútala arriba.

7. Kevin Morby + Waxahatchee, Tiny Desk Concert

Ya que debido a la pandemia del COVID-19 no podemos salir de casa, la serie Tiny Desk Concert de NPR ha hecho algunos cambios, invitando a una serie de músicos a interpretar algunos de sus temas desde casa: los invitados más recientes del show son Kevin Morby y Waxahatchee (aka Katie Crutchfield), quienes comienzan diciéndonos: “Hola a todos, nos estamos volviendo locos, esta es la toma número 55”. La actuación, sin embargo, se siente fresca y relajada: grabada en el pequeño escritorio de Kevin en Kansas City, tocan dos canciones del nuevo álbum de Waxahatchee, Saint Cloud, cantan juntos en la canción de Kevin del 2016, Beautiful Strangers, y hacen un cover de Farewell Transmission del difunto Jason Molina.

8. Yumi Zouma, Lonely After

Después de traernos los singles Southwark y Cool For A Second, Yumi Zouma acaba de develar un video para Lonely After, el increíble tema de apertura de su nuevo álbum Truth or Consequences. Si la canción evoca un romance melancólico, entonces los visuales dirigidos por Martin Sagadin ofrecen un vistazo de consuelo, lo cual es más que bienvenido en estos tiempos difíciles. “La nostalgia siempre ha sido una gran parte de Yumi Zouma y eso es un reflejo de quienes somos”, explicó el guitarrista Josh Burgess en un comunicado. “Todos nos drogamos con el apuro de recordar la intensidad y el éxtasis del ‘ayer’, pero seguros en el presente. Nuestros recuerdos, historias, demostraciones y cada uno de nosotros son el único vínculo incompleto con la forma en que las cosas solían ser, lo cual es mágico en sí mismo”. Disfruta del clip arriba.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?