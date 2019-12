8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Kali Uchis + Tyga + Mxmtoon y más

Para la selección musical del día, primero le daremos un vistazo al nuevo vídeo musical de Kalis Uchis; luego DIIV y Tomberlin nos traen un cover colaborativo del hit noventero Words, escucharemos la primera grabación existente de The Smiths, y finalmente veremos una espectacular presentación de Vagabon y Angel Olsen interpretando Every Woman. A todo esto se suma un divertido vídeo inspirado en videojuegos por parte de mxmtoon. ¡Comencemos!

1. Kali Uchis, Solita

El día de hoy, Kalis Uchis nos trae el nuevo vídeo musical de su single Solita. Esta canción marca el inicio de la nueva etapa para la cantante desde el lanzamiento de su exitoso álbum debut Isolation. Este vídeo extravagante mezcla conceptos y colores para remarcar el mensaje de Kalis: es preferible andar sola que estar con alguien por pura lástima.

2. Tyga, Ayy Macarena

Cuando creíamos que el 2019 iba a terminar sin mucho más que contar, Tyga decide sorprendernos con nada más que con su versión de Macarena. El vídeo musical comienza con un cameo de los creadores de Macarena, Los del Río, cantando con un micrófono en un brillante escenario, luego la cámara se acerca a Tyga, quien se adueña de la canción. Sin duda el vídeo es toda una experiencia musical, desde los bailes más apasionados hasta las escenografías inspiradas en la película The Mask.

3. Mxmtoon, Unspoken Words

Unspoken Words de la cantante mxmtoon ya tiene vídeo musical: la temática está inspirada en videojuegos. El videoclip trata de mostrar lo difícil que puede ser decirle tus sentimientos a aquella persona que amas. La cantante comentó lo desafiante que fue tratar de expresar una historia tan personal de forma divertida, pero sin que perdiera el significado.

4. Vagabon + Angel Olsen, Every Woman

Angel Olsen se unió a Vagabon en el escenario del Fox Theatre para interpretar su canción Every Woman. Sin duda las cantantes se complementan muy bien, a Olsen usualmente le gusta ser la voz principal en las presentaciones, pero esta vez le dio los honores a Vagabon y el resultado fue fantástico. Las dos cantantes supieron agregarle dinamismo a la canción.

5. DIIV + Tomberlin, Words

Tras el éxito de su más reciente álbum, Deceiver, DIIV decidió unirse con la cantautora Tomberlin para hacer un hermoso cover del clásico slowcore Words de Low, un hit noventero. Esta colaboración forma parte de las sesiones que realiza la estación de radio SiriusXMU, donde los invitados deben interpretar algunas de sus canciones y un cover.

6. The Smiths, I Want A Boy For My Birthday

Si le preguntas a los más fans de The Smiths cual fue su primera grabación existente, enseguida responderán que es un cover de I Want A Boy For My Birthday, de The Cookies. Hasta el día de hoy esa canción estuvo circulando en audio de pésima calidad, pero ahora la canción acaba de aparecer en Internet en su audio íntegro por primera vez. Esta canción solo fue tocada dos veces por la banda, pero aun así puede generar bastante sentimiento escucharla, así que si eres fan de The Smiths no puedes perdértela.

7. Do Nothing, LeBron James

El nuevo vídeo musical de la canción LeBron James de Do Nothing es todo lo que podríamos esperar: bizarro y extraño al mismo tiempo. El videoclip nos muestra lo que es estar en un lugar que cambia dramáticamente de atmósfera y no puedes evitar preguntarte que rayos está pasando. La canción está inspirada en Billy McFarland y el fracasado Fyre Festival.

8. Caroline Polachek, So Hot You’re Hurting My Feelings (A.G. Cook remix)

A.G. Cook nunca decepciona y esta vez no ha sido la excepción. Para finalizar el día el productor de PC Music nos ha entregado un potente remix del single de Caroline Polachek. Siguiendo su conocido estilo, A.G. Cook se trae una remezcla divertida, brillante y colorida llena de pop.

