8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Hayley Williams + Tove Lo + Tinashe y más

Nuevos lanzamientos musicales llegaron el día de hoy, entre los que tenemos: Hayley Williams finalmente nos da un adelanto de su nuevo disco como solista, Tove Lo desborda pasión en su nuevo sencillo, Tinashe le rinde un homenaje a Kobe Bryant, positivismo en el nuevo video de Hot Chip, Orville Peck con una versión mucho más teatrica de su reciente sencillo, Genghar comparte su nuevo tema, Noel Gallagher estrenó su nuevo video y Tycho prepara un nuevo álbum.

1. Hayley Williams, Leave It Alone

Dirigido por Warren Fu y acompañado por una estética que representa lo que será su próximo disco, PETALS FOR ARMOR. Este tema es un resultado de un proceso de experimentación con diversos ritmos que ha vivido la ex vocalista de Paramore para la creación de su próximo material discográfico.

2. Tove Lo, Are U Gonna Tell Her

Filmado en Sao Paulo, Brasil y dirigido por Alaska, la cantante da muestra de toda su sensualidad en este tema en colaboración con MC Zaac, incluido en su más reciente disco Sunshine Kitty. Para Tove fue toda una experiencia debido a que tuvo que recurrir a un intérprete para poder conseguir el número de Zaac para que se uniera al tema, lo que demuestra que una vez más el idioma no es barrera al momento de hacer música.

3. Tinashe, Hopscotch

Esta semana vimos a Bad Bunny rendirle tributo a Kobe Bryant con el tema 6 Rings, ahora Tinashe se una también a la larga lista de figuras que han presentado homenajes para el astro de los Lakers, esta vez con la versión original del tema Hopscotch, incluido en su más reciente disco Songs For You. En este tema la cantante hace muchas referencias a Bryant, así como la relación única que tiene la ciudad de Los Ángeles con el deporte en general.

4. Hot Chip, Positive

La banda británica publicó el día de hoy el vibrante video de su tema Positive, incluido en su más reciente álbum de estudio A Bath Full of Ectasy. El videoclip fue dirigido por Sebastian Strasser, y en él reflexionan sobre la falta de amor en el mundo y el contraste entre el flujo natural de las cosas y las distintas construcciones sociales.

5. Orville Peck, Dead of Night

Como si se tratara de una versión moderna de El Zorro, Orville fue el invitado en el show de Jimmy Kimmel Live! para cantar el tema que abre su disco Pony, lanzado el año pasado. Acompañado por su banda, la voz de Peck en este tema nos hace recordar a leyendas de la música country como Johnny Cash.

6. Genghar, Icarus

Incluido en su próximo álbum de estudio Sanctuary, que saldrá a la venta este 31 de enero, Genghar le da a sus fanáticos un último adelanto de este nuevo disco con esta profunda canción que en su letra reflexiona sobre la incontrolable trayectoria y travesía que es la vida misma en sí, y la búsqueda constante de nuevos destinos por conocer y alcanzar. El video fue filmado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

7. Noel Gallagher’s High Flying Birds, Blue Moon Rising

Dirigido por Dan Cadan y Scully, el tema que da nombre al más reciente EP de la banda que saldrá a la venta el próximo 6 de marzo, tiene un video musical repleto de referencias a Metallica, The Jesters Of Malice, Mantovani, Robinson Crusoe y Bob Marley and The Wailers, de acuerdo con el propio Gallagher.

8. Tycho, Outer Sunset

Simulcast es el nombre del nuevo que LP que Tycho publicará el 28 de febrero, en el que escucharemos sonidos más abstractos e instrumentales. Prueba de ello el primer sencillo de este trabajo titulado Outer Sunset, en el que todos los instrumentos utilizados confluyen de la misma forma en la que lo hacen las olas del mar.

