8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Gianluca + Billie Eilish + The 1975 y más

Para comenzar la semana musical, nos traemos el estreno del nuevo single del chileno Gianluca, llamado Serenata; le daremos un vistazo al video oficial de No Time To Die de Billie Eilish, y los británicos de The 1975 estrenan un par de temas en vivo. Además, Harry Styles versiona un clásico de Joni Mitchell, Foals se traen un performance en vivo, y Tinashe estrena el video de Save Room For Us. ¡Comencemos!

1. Gianluca, Serenata

Luego de regalarnos su más reciente EP hace algunas semanas, el chileno Gianluca está de vuelta con más música nueva: esta vez se trata del estreno de su video Serenata, una canción incluida en su disco Yin Yang. El audiovisual estuvo a cargo de Hernando Lattus, quien ya se había encargado del clip de de Flotando, y que en esta oportunidad decidió hacer un video que reflejara las emociones y sensaciones que nos produce el amor. “Quisimos plasmar, a grandes rasgos, a una pareja envasada en el amor romántico, representada por una pecera y dos peces encerrados en ese claustro monógamo; seres que se separan y logran descubrir la inmensidad del océano, un universo más grande, con mayores opciones y cavidades”, explicó Lattus.

2. Billie Eilish, No Time To Die

Luego de que el pasado viernes dejara caer el sencillo oficial que de ahora en adelante se conocerá como el tema de la vigésimo quinta cinta de la franquicia de James Bond, Billie Eilish nos trae el video oficial de la pista, que combina tomas de la cantante interpretando el track bajo un intenso foco con algunas escenas de la película protagonizada por Daniel Craig. Disfrútalo arriba.

3. The 1975, If You’re Too Shy (Let Me Know) + Guys

Puede que todavía falten algunos meses para que escuchemos el álbum Notes On a Conditional Form, que la banda inglesa The 1975 estrenará el próximo 24 de abril, lo cierto es que Matty Healy y compañía le está ofreciendo a sus fans algunos abrebocas durante sus presentaciones en vivo. Este mismo fin de semana la agrupación abrió su más reciente tour por el Reino Unido en la ciudad de Nottingham, en donde además de deleitar a sus seguidores con lo mejor de su discografía, les regalaron un par de tracks nuevos llamados If You’re Too Shy (Let Me Know) y Guys, que los aficionados de The 1975 se encargaron de registrar. Escúchalos arriba.

4. Harry Styles, Big Yellow Taxi (Joni Mitchell cover)

Harry Styles volvió a finales del pasado en diciembre con un nuevo álbum en solitario llamado Fine Line; sin embargo, eso no ha impedido que el músico inglés haya lanzado alguno que otro cover: en los últimos meses, Styles le ha dado su propio giro al clásico de Lizzo, Juice, así como a Landslide de Fleetwood Mac, y hoy se trae una versión de Big Yellow Taxi de Joni Mitchell, grabado para una sesión en BBC Radio 2, que suena muy bien, pues Styles es un gran fanático del rock de antaño.

5. Foals, Sunday + Birch Tree

La agrupación Foals participaron durante el fin de semana en las sesiones de piano de BBC Radio 1, en las que estuvieron tocando versiones minimalistas de sus tracks Sunday y Birch Tree, cada una de las cuales pertenecen a sus dos álbumes de Everything Not Saved Will Be Lost de 2019, lanzados en los meses de marzo y octubre. Escúchalos arriba.

6. Tinashe, Save Room For Us

Tinashe compartió el video oficial de su último sencillo Save Room For Us, el tercero de su último álbum Songs For You. El clip es técnicamente el segundo visual de la canción después de que dejara caer una versión rodada en Tokio a finales del año pasado. Esta versión encuentra a Tinashe bailando pese al dolor del un amor perdido en un almacén gigante. Entre el lugar y el traje a medida, es difícil no ver los leves homenajes los videos de Janet Jackson, I Get Loney y Pleasure Principle.

7. YG + Kehlani, Konclusions

Poco después de lanzar una doble visual para sus singles All Me/Change Your Life, Kehlani se une a su novio YG para un nuevo tema titulado Konclusions. El regalo del fin de semana del Día de San Valentín presenta a la pareja profesando sus sentimientos románticos mutuamente (con algunos detalles explícitos), esencialmente aterrizando en la idea de que siempre habrá amor compartido entre los dos. La pareja confirmó su relación en 2019 pero se informó que se separaron al final del año después de que circularan rumores de que YG había sido infiel; sin embargo, ahora parece que los dos están trabajando en su relación.

8. Wiz Khalifa, Smokin’ Section

Wiz Khalifa regresa con el video oficial de su tema Smokin’ Section, dirigido por LewisYouNasty. Al igual que sus anteriores lanzamientos, este visual se mantiene simple, relajado y directo. Vemos a Wiz en diferentes lugares, golpeando a la cámara con un objeto contundente y con una copa de poliestireno en la mano. La canción se extrae originalmente de The 6th Sense de Common, y aterrizó en el recién lanzado proyecto de Wiz, It’s Only Weed Bro.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?