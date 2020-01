8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Doja Cat + Rosalia + Hayley Williams y más

Nuestra selección musical de hoy comienza con Doja Cat y su single Boss Bitch y continúa con el nuevo vídeo de Rosalía, titulado Juro Que. Además, les traemos lo más reciente de Hayley Williams, quien se estrena como solista con Simmer. ¡Iniciemos!

1. Doja Cat, Boss B*tch

Tras el lanzamiento de Megan Thee Stallion y Normani de Diamonds, de la banda sonora oficial de Birds of Prey: The Album, Doja Cat regresa con su propia canción inspirada en Harley Quinn, que lleva por nombre Boss Bitch. La banda sonora completa se lanzará junto con la película el 7 de febrero.

2. Rosalía, Juro Que

Juro que es el más reciente vídeo de la cantante española Rosalía, quien contó con la colaboración especial del actor Omar Ayuso, uno de los protagonistas de la serie de Netflix, Élite, para traernos una pista que combina reggaetón con flamenco.

3. Hayley Williams, Simmer

Después de semanas de anticipación, Hayley Williams lanzó su primer single como solista, que lleva por nombre Simmer. La canción fue producida por su compañero de banda de Paramore, Taylor York, y aparecerá en su disco debut, PETALS FOR ARMOR, que saldrá el 8 de mayo.

4. (Sandy) Alex G, Bad Man

(Sandy) Alex G compartió el vídeo para una de las canciones de su más reciente LP, House of Sugar, titulada Bad Man. El clip que fue dirigido por Zev Magasis muestra al artista adoptando un personaje que hace lo que le conviene y no lo que debe.

5. Ms. Banks + Flyo, Still The Best

Still The Best es el nuevo sencillo de Ms. Banks, quien contó con la colaboración de Flyo para traernos este tema que combina dancehall, grime y hip-hop a nivel de club.

6. HMLTD, Blank Slate

La banda de rock inglesa HMLTD se anticipa al lanzamiento de su disco debuto titulado West of Eden, que estará disponible a partir del 7 de febrero, con el estreno de la canción Blank Slate, con la cual nos comparten su “mitología ligera” y su filosofía musical.

7. Cage the Elephant + Iggy Pop, Broken Boy

Cage the Elephant se asoció con Iggy Pop para una nueva versión de Broken Boy, la canción de apertura de su último álbum, Social Cues. La canción es esencialmente la misma que aparece en el disco, solo que ahora la voz distintiva del Padrino del Punk toma el centro del escenario para un verso.

8. The Weeknd, Blinding Lights

The Weeknd adoptó un enfoque totalmente diferente y creativo para llevar una de sus mejores canciones a la televisión, cuando cantó Blinding Lights en el programa televisivo estadounidense Jimmy Kimmel Live. Esta vez, el artista decidió enviar un mensaje ambientalista para crear conciencia sobre los peligros que sufre el planeta tierra con el cambio climático.

