8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Conan Gray + Avril Lavigne + Charli XCX + Florence + The Machine y más

Comenzamos la semana de nueva música con un clip en vivo de Conan Gray, el vídeo oficial de Love It When You Hate Me de Avril Lavigne, y el performance de Charli XCX en Saturday Night Live. Además, Florence + The Machine se trae otra nueva canción, Griff y Sigrid se unen a King Princess y MØ para una nueva versión de Head on Fire, y Phoebe Bridgers hace un cover de Billie Eilish. ¡Comencemos!

1. Conan Gray, Jigsaw

Hace aproximadamente un mes, Conan Gray nos mostró cómo poco a poco va adentrándose en el camino del rock con Jigsaw, el último single de su próximo álbum, aún sin título. En el tema, cargado de guitarras eléctricas, el cantante detalla cómo es cambiarse a sí mismo por alguien a quien no le gusta lo que es. Gray escribió originalmente la canción como una “entrada de diario” para sí mismo, y hoy nos trae una versión en vivo del ensayo de su próxima gira con vídeo dirigido por Damien Blue.

2. Avril Lavigne + Blackbear, Love It When You Hate Me

Avril Lavigne, Blackbear y Travis Barker lanzaron el fin de semana el vídeo musical de su colaboración Love It When You Hate Me, dirigido por Audrey Ellis Fox. La canción es la continuación del exitoso tema de regreso de Lavigne, Bite Me, y está incluida en su nuevo álbum Love Sux, que salió a la venta el 25 de febrero de 2022 a través de DTA Records y Elektra Records.

3. Charli XCX, Beg For You + Baby

Charli XCX finalmente hizo su performance como invitada musical en Saturday Night Live durante el episodio de este fin de semana presentado por Oscar Isaac. La estrella del pop primero realizó una versión en solitario de su single Beg For You sin Rina Sawayama, y más adelante, Charli estrenó en vivo su canción Baby, recreando el enérgico vídeo musical del tema, con un par de feroces bailarines masculinos que recorrieron la coreografía con ella.

4. Florence + The Machine, Heaven is Here

Florence + the Machine se traen hoy su nuevo single Heaven Is Here, que llega menos de dos semanas después de King. Florence Welch explicó la inspiración de la nueva canción en un comunicado. “Heaven Is Here fue la primera canción que escribí encerrada después de un largo período de no poder ir al estudio”, escribió en Instagram. “Quería hacer algo monstruoso. Y este clamor de alegría, furia y dolor fue lo primero que salió”. En el vídeo de la pista, dirigido por Autumn de Wilde, Welch da vida a su visión.

5. Griff + Sigrid + King Princess + MØ, Head on Fire

Tras el lanzamiento de su colaboración a principios de este año, Griff y Sigrid compartieron una nueva versión de Head On Fire con MØ y King Princess. “Gracias a estas preciosas chicas por pedirme que venga a cantar y tocar en Head On Fire“, dijo King Princess en un comunicado. “Me sentí muy feliz cuando Griff me pidió que me uniera a esta canción”, añade MØ. “Me encanta colaborar con otras mujeres. Los lazos que establezco al crear con otras artistas femeninas me hacen sentir muy empoderada y crean un sentimiento de apoyo y comunidad. Además de todo eso, soy una gran fan de todas las personas que participan en esta canción. Todas son poderosas a su manera y estoy muy orgullosa de formar parte de esta colaboración”.

6. Phoebe Bridgers, When The Party’s Over (Billie Eilish cover)

Phoebe Bridgers celebró el estreno de su programa de radio de SiriusXM, Saddest Factory Radio, con una versión del tema When The Party’s Over de Billie Eilish. Acompañada por un solemne piano y apoyada por voces adicionales, la artista compartió un cover del éxito de 2018, manteniendo la visión musical original de Eilish.

7. Madi Diaz + Angel Olsen, Forever

Madi Diaz se trae una nueva versión de su tema Forever, que cuenta con la colaboración de Angel Olsen. El tema está incluido en el EP Same History, New Feelings de Diaz, que se lanzó el pasado viernes en ANTI-. La producción se compone de cuatro reelaboraciones de temas del álbum de Diaz de 2021, History Of A Feeling, y cuenta con una serie de colaboradores invitados como Waxahatchee, Natalie Hemby y Courtney Marie Andrews.

8. Kurt Vile, Hey Like a Child

En vísperas del lanzamiento de su nuevo álbum (watch my moves) el 15 de abril en Verve Records, Kurt Vile comparte su último single, llamado Hey Like A Child. “Se trata de escribir canciones. Se trata de la letra. Se trata de ser el maestro de todos los dominios en la música”, dice Kurt sobre el nuevo disco. “Siempre estoy pensando en música pegadiza, aunque esté frita, o chisporroteada, fuera. Es mi propia versión de un clásico: avanza y retrocede al mismo tiempo”.

