8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Clairo + Bad Bunny + Lil Uzi Vert y más

Empezamos la semana con una muy variada y completa selección de nuevos lanzamientos musicales entre los que destacan: Clairo reunió a un grupo variado y diverso de artistas para una colaboración interesante, Bad Bunny hace karaoke en el nuevo video de Si Veo a Tu Mamá, Lil Uzi Vert trae de vuelta un clásico de los 90s en su más reciente tema That Way, Tove Lo le canta al amor y la soledad en Equally Lost y más. ¡Comencemos!

1. Clairo, Hero

Clairo compartió un nuevo tema de 23 minutos de duración en su página oficial de SoundCloud. La canción se llama Hero y cuenta con la participación de diversos artistas: Rosinha de Valença, M.I.A., Kenix, Midnight Creepers, Vashti Bunyan, quienes unieron sus voces para una colaboración ecléctica y poderosa.

2. Bad Bunny, Si Veo a Tu Mamá

Este fin de semana no hubo nadie que no hablara del nuevo disco de Bad Bunny YHLQMDLG y uno de los temas que más llamó la atención fue Si Veo a tu Mamá, que además es la canción que abre el disco. En el video un niño le muestra a un chico que está a punto de suicidarse la música del conejo malo, mientras toda la familia está celebrando el año nuevo, incluyendo al propio Benito.

3. Lil Uzi Vert, That Way

El más reciente sencillo de Lil Uzi Vert se desarrolla en un ritmo lento y fácil, entrelazado con el rapero que canta el estribillo de I Want It That Way de los Backstreet Boys. Una canción repleto de letras que llaman la atención de forma inmediata tal como: They laugh at me because I’m emo/ I killed my girlfriend, that’s why I’m single.

4. Salt Cathedral, PARIS

El dúo colombiano Salt Cathedral le canta a los corazones rotos, al anhelo por escapar acompañado por un afrobeat con infusiones de reggaeton en su más reciente sencillo titulado PARIS. En el video se observan imágenes de ellos en un aeropuerto, en la pista de aterrizaje y en un ring de boxeo acompañados por bailarines con máscaras.

5. Foals, Black Bull

Foals llevó todo su indie rock a la televisión británica en el programa Later… with Jools Holland, en donde la banda interpretó su poderoso tema Black Bull incluído en el álbum Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 que salió a la venta en octubre pasado. Recordamos que este trabajo era una continuación más oscura y ruda de la primera parte del proyecto.

6. David Byrne, Once in a Lifetime y Toe Jam

David Byrne regresó con los pies descalzos tras 31 años de ausencia al escenario de Saturday Night Live para interpretar uno de los grandes clásicos de Talking Heads, Once in a Lifetime, y Toe Jam, su colaboración con Dizzee Rascal, Fatboy Slim y The BPA. Para la presentación, Byrne estuvo acompañado por miembros del elenco del espectáculo de Broadway American Utopia, quienes también estuvieron descalzos.

7. Vampire Weekend, Houston Dubai + I Don’t Think Much About Her No More + Lord Ullin’s Daughter

Los fanáticos de Vampire Weekend fueron sorprendidos recientemente por los miembros la banda con el estreno de tres nuevos temas, incluidos como bonus tracks en la edición japonesa su más reciente disco, el multigalardonado Father of the Bride. Houston Dubai es una canción pegadiza gracias a su rasgueo de guitarra, las palmadas, las percusiones y la voz única de Ezra Koenig. Por otra parte tenemos el cover del tema de Mickey Newbury, I Don’t Think Much About Her No More. Finalmente el tema que cierra el disco, Lord Ullin’s Daughter, cuenta con la participación del actor Jude Law, quien lee un poema escocés del siglo XIX en la canción.

8. Tove Lo, Equally Lost

Tove Lo baila en una chaqueta de gran tamaño, un minivestido de tul blanco y zapatillas negras gruesas en una azotea al ritmo de un despreocupado himno de baile mientras canta sobre la búsqueda de alguien que la haga sentir menos sola pero igualmente perdida en el amor, en colaboración con Doja Cat.

Share Twitter Facebook Whatsapp Copy link

Despues de leer, ¿qué te pareció?