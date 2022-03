8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Charli XCX + Avril Lavigne + Haim + Nilüfer Yanya y más

La selección musical de hoy martes se viene con un nuevo single de Charli XCX, un performance en vivo de Avril Lavigne con Travis Barker y Blackbear, y un tema de las hermanas Haim. Además, Nilüfer Yanya regresa con The Dealer; Alex Cameron estrena K Hole, y Ezra Furman nos regala el sencillo Point Me Toward The Real. ¡Comencemos!

1. Charli XCX, Baby

Charli XCX sube la temperatura de este martes con Baby, otro de los singles de su próximo álbum CRASH, que sale el 18 de marzo a través de Asylum Records/Warner Records UK. “Baby fue una de las primeras canciones que se hicieron para este álbum”, dijo en una entrevista con Zane Lowe de Apple Music 1. “Es probablemente la canción más sexy que he hecho nunca. Trata del sexo y de la sexualidad, de tener buen sexo y de sentirte a ti misma. Sé que ese es el tono. Sabía que ese era el tono que quería transmitir en todo el disco. Esta especie de zona de poder femenino hipersexualizado era hacia donde me sentía ir, y Baby fue la génesis de esto”. La canción llega con un vídeo súper coreográfico dirigido por Imogene Strauss y Luke Orlando.

2. Avril Lavigne + Travis Barker + Blackbear, Love It When You Hate Me

Avril Lavigne fue la invitada musical la noche de ayer en el programa Jimmy Kimmel Live, en donde interpretó su reciente single, Love It When You Hate Me. El tema, que contó con la participación de Travis Barker y Blackbear, aparece en el séptimo álbum de estudio de Lavigne, Love Sux, que salió a la venta el pasado viernes. Lavigne estuvo acompañada por los artistas mencionados y ofreció una enérgica interpretación del sencillo con sabor a pop-punk.

3. HAIM, Lost Track

Las hermanas Haim están de regreso con un nuevo single titulado Lost Track, que llega, por supuesto, con un vídeo dirigido por Paul Thomas Anderson. El tema y el vídeo se estrenaron durante la proyección de la última película de Anderson, Licorice Pizza, protagonizada por Alana Haim. Según la banda, la canción surgió espontáneamente mientras Anderson fotografiaba a Alana para una portada de la revista W.

4. Nilüfer Yanya, The Dealer

Nilüfer Yanya se está preparando para el lanzamiento de PAINLESS, el segundo proyecto de la artista londinense que sale este viernes 4 de marzo. El tema principal stabilise fue un momento pop punk, y hoy se trae the dealer, su canción más reciente, con una guitarra de ensueño. “Cuando escribía esta canción”, dijo Yanya en un comunicado de prensa, “pensaba en la naturaleza transitoria de la vida y en el carácter cíclico de las estaciones. Me parece interesante cómo vinculamos ciertos recuerdos y sentimientos a las diferentes estaciones y tendemos a volver a ellas una y otra vez, aunque nuestras vidas se mueven de forma más lineal”.

5. Alex Cameron, K Hole

Con el lanzamiento de su cuarto álbum, Oxy Music, a menos de dos semanas, Alex Cameron se trae el tercer single del proyecto, K Hole. La nueva canción sigue a Sara Jo y Best Life. La pista combina una crítica sardónica de la vida moderna con una instrumentación alegre de rock de yate. El single viene acompañado de un vídeo dirigido por Jim Larson en el que Cameron recibe un tratamiento de infusión por parte de sus compañeros de banda Roy Malloy y Justin Nijssen que le transporta a una colorida secuencia onírica en una iglesia.

6. Ezra Furman, Point Me Toward The Real

Ezra Furman está de vuelta con un nuevo single, Point Me Toward the Real, su debut para la disquera ANTI-. Este es el primer lanzamiento en solitario de Furman desde Twelve Nudes de 2019 y fue producido, diseñado y grabado por John Congleton. Sobre el tema, Furman explica: “Es una canción neo-soul sobre la salida de un hospital psiquiátrico, algo que nunca me ha ocurrido. Pero en realidad es una canción sobre lo que haces después de un abuso, un encarcelamiento o un roce con la muerte. ¿A quién llamas cuando se supone que todo ha terminado? ¿A dónde vas? ¿Cómo sabes lo que quieres?”

7. Sharon Van Etten, Used To It

Sharon Van Etten está de vuelta con su segundo lanzamiento del año, Used to It. La cantautora escribió originalmente el tema después de que le pidieran que ayudara a crear una partitura para Baby God, un documental de HBO sobre un especialista en fertilidad que embaraza a las mujeres con su propio esperma. “Al final, el equipo de la película cambió su dirección musical, pero me encontré con el reto de escribir una canción sobre el concepto de familia, la conexión a través de la sangre, la naturaleza frente a la crianza, al tiempo que intentaba incorporar ideas de amor y las complejidades de la ciencia y la tecnología”, explicó en un comunicado. La canción llega con un vídeo dirigido por Charley Damski, que cuenta con la participación del bailarín y coreógrafo Hayden J Frederick.

8. Aleesha + Nicki Nicole + Taichu + Juicy Bae, Arrepentio

Una de las artistas españolas más destacadas de los últimos meses es Aleesha, originaria de Ibiza, y quien se destaca por ser considerada una de las nuevas promesas del reggaetón según la crítica especializada. Hoy se viene con el vídeo de su tema Arrepentio, que cuenta con la participación de Nicki Nicole, Taichu y Juicy Bae, y que forma parte de La Patrona, su primer EP. La pista fue producida por Blackthoven, mientras que el video musical estuvo a cargo de Santiago Lafee.

