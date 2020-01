8 lanzamientos recientes que debes escuchar: Billie Eilish + C. Tangana + Tomasa Del Real y más

Para cerrar la semana, Billie Eilish dirige y protagoniza junto a su hermano FINNEAS el video de su sencillo everything i wanted, C. Tangana y Natti Natasha se unen en un clip lleno de perreo en blanco y negro, y la chilena Tomasa Del Real nos revela que Ella Quiere Culiar. Además, Megan Thee Stallion estrena single, Chromatics dejan caer Toy, y girl in red nos trae un tema que escribió para la película The Turning. ¡Comencemos!

1. Billie Eilish, everything i wanted

La cantante, compositora y estrella del pop de 18 años, Billie Eilish, compartió video autodirigido de everything i wanted, una nueva canción que compartió en noviembre. El video muestra a su colaborador habitual y hermano mayor Finneas O’Connell (alias FINNEAS) mientras conducen un auto en San Francisco y terminan en el Océano Pacífico. Eilish dijo esto sobre el video: “Mi hermano y yo escribimos esta canción sobre el otro y quería crear un visual que enfatizara que no importa qué, estaremos ahí para el otro a través de todo”.

2. C Tangana + Natti Natasha, Viene y Va

El español C. Tangana regresa hoy con otro banger con sabor latino llamado Viene y Va, en donde en esta oportunidad lo acompaña la artista urbana Natti Natasha. La producción de DVLP y Capi llega con un video musical en blanco y negro ambientado al parecer en los años 50, en donde Tangana interpreta a un boxeador enamorado de Natti, quien es una diva de la canción.

3. Tomasa Del Real, Ella Quiere Culiar

La queen del neoperreo, Tomasa Del Real, lanzó el año pasado su disco TDR, y comienza el 2020 con la llegada del sencillo Ella Quiere Culiar, toda una oda al deseo sexual en la que colabora con el argentino DJ Sustancia y la peruana TECH GRL, con producción de El Licenciado (Ulises Lozano de Kinky) y Delaltron. El clip estuvo a cargo de Martin Jernandeiz de Ueso, y en él la encontramos bajo las luces neón de un club con LIZZ, Mi$$il, Chanty OM y DJ Milf mientras hacen un poco de twerking.

4. Four Tet + Ellie Goulding, Baby

Esta semana, Four Tet anunció el lanzamiento de su nuevo álbum Sixteen Oceans, que saldrá a la venta en marzo, y para complementar la noticia, hoy se trae el primer adelanto del LP con el tema Baby, una colaboración con Ellie Goulding, en donde experimenta con diferentes ritmos y capas sonoras mientras segmentos de la voz de Goulding se enlazan con la música a lo largo de la grabación.

5. Chromatics, TOY

Después de lanzar un disco sorpresa en octubre, Chromatics se traen un nuevo sencillo, llamado TOY. El tema llega junto con dos versiones diferentes — TOY (On Film), más minimalista, y TOY (Instrumental) —-. “Es una canción sobre el intento de olvidar a alguien de quien todavía estás enamorado aunque te trate como a un objeto”, dijo la líder Ruth Radelet sobre la canción un comunicado de prensa. El nuevo sencillo marca el seguimiento del grupo de Los Ángeles de Closer to Grey, que llegó a través de Italians Do It Better en 2019.

6. Megan Thee Stallion, B.I.T.C.H.

Megan Thee Stallion se trae el día de hoy su primer nuevo single en solitario del año 2020, B.I.T.C.H., que además sirve como el último bocado de su próximo álbum debut, Suga. La pista sigue el éxito Hot Girl Summer del año pasado así como su reciente colaboración con Normani, Diamonds, y encuentra a Stallion escupiendo versos sobre un sampleo de Ratha Be Ya Ni**a de Tupac Shakur, mientras nos habla de su poderosa autoestima.

7. girl in red, Kate’s Not There

La noruega girl in red termina la semana haciéndonos llegar su nuevo single, Kate’s Not Here, que forma parte de la banda sonora de la película The Turning, dirigida por Floria Sigismondi, que también se estrena el día de hoy. Abriendo con un crujiente ritmo de tambor, la sensación del indie pop tiene un toque de The Cure y algo de glamour gótico en el track. Escúchala arriba.

8. Jessie Reyez, Love In The Dark

Fresca del lanzamiento de su single No Sweat, Jessie Reyez se trae hoy otro adelanto de su tan esperado álbum debut: en esta oportunidad se trata de Love in the Dark. “Escribí esto durante un momento muy triste de mi vida, recuerdo que lloré”, dijo Reyez en una declaración. “Espero que la gente entienda lo vulnerable que es”. La canción llega con un video oficial en el que Reyez se sumerge en un lago celestial mientras reflexiona sobre un amor incondicional bajo la dirección de Se Oh.

